ТАСС: Путин может принять иностранных гостей на «Играх будущего» в Казани

Президент России Владимир Путин может в наступившем году на правах хозяина принять высоких иностранных гостей саммита БРИКС и «Игр будущего», которые пройдут в столице Татарстана, а также еще нескольких крупных мероприятий. Об этом напоминает ТАСС.

В материале, посвященном поездкам российского лидера, упоминаются события, которые состоятся в стране как до мая, так и после (в последних действующий глава государства будет участвовать, если переизберется на новый срок).

«В 2024 году РФ председательствует в расширившейся БРИКС, саммит пройдет в Казани. Также в России пройдет саммит СНГ», — отмечает, в частности, агентство.

Кроме того, иностранные гости, скорее всего, посетят Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в июне и Восточный экономический форум (ВЭФ) в сентябре, «Игры будущего» в Казани в феврале-марте и Всемирный фестиваль молодежи в центре «Сириус» в начале весны.

Намеченный на октябрь саммит в Казани Путин ранее охарактеризовал как кульминацию деятельности России в качестве страны-председателя БРИКС. Провести саммит БРИКС именно в столице Татарстана предложил сам российский лидер.

Во время «Прямой линии» глава государства рассказал «Татар-информу», почему местом проведения мероприятия была выбрана Казань. Раис РТ Рустам Минниханов назвал прием события такого уровня большой честью и ответственностью для республики.

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года. 14 ноября на ВДНХ состоялась церемония «100 дней до начала Игр будущего в Казани», на которой Президент РФ дал старт обратному отсчету до начала соревнований.