ТАСС: Послание Путина Федеральному Собранию может состояться в 2023 году

Послание Президента России Владимира Путина Федеральному Собранию может состояться в начале 2023 года. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает ТАСС.

Источник агентства выразил мнение, что в этом году послания ждать не стоит. «Послание должно проводиться раз в году, а отсчет начинается с предыдущего послания. Поэтому послание может состояться уже в следующем году», — сказал он.

Вчера СМИ сообщили, что Путин может выступить с посланием Федеральному Собранию 27 декабря. Однако пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков опроверг эту информацию. «Нет, это неправильное сообщение», — заявил он журналистам.

Ранее представитель московского Кремля сообщал, что традиционной большой пресс-конференции Президента России перед новым годом не будет.