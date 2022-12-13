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Официальная хроника
13 декабря 2022  13:20

Песков опроверг сообщение о том, что Путин обратится с посланием 27 декабря

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Песков опроверг сообщение о том, что Путин обратится с посланием 27 декабря

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 27 декабря. 

«Нет, это неправильное сообщение», – заявил он журналистам.

Ранее об этом сообщало РИА Новости, ссылаясь на собственный источник. При этом 12 декабря официальный представитель Кремля рассказал, что глава государства не планирует проводить большую пресс-конференцию до Нового года. 

#Владимир Путин #послание федеральному собранию
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