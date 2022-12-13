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Политика
13 декабря 2022  11:57

РИА Новости: Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 27 декабря

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РИА Новости: Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 27 декабря

Президент России Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию 27 декабря. Об этом, ссылаясь на собственный источник, сообщает РИА Новости.

«Прошла информация про 27-е число, не совсем однозначно, но такая информация прошла», — отмечается в собщении.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин не планирует проводить большую пресс-конференцию до Нового года. Вероятно, она состоится позднее.

Тогда же он отметил, что не может огласить дату послания Федеральному собранию. Перед этим представитель Кремля не раз отвечал, что точное время проведения мероприятия ему неизвестно.

 

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