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Политика
12 декабря 2022  15:00

Песков заявил, что большой пресс-конференции Путина перед Новым годом не будет

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Песков заявил, что большой пресс-конференции Путина перед Новым годом не будет

Ежегодной большой пресс-конференции Президента России Владимира Путина до Нового года не состоится. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песковсообщает ТАСС.

«Мы рассчитываем, что Президент все-таки найдет возможность пообщаться с журналистами, как он делает это регулярно, в том числе в ходе зарубежных визитов», — выразил вместе с тем надежду на определенное развитие событий представитель Кремля.

Песков также не стал говорить о возможной дате оглашения послания российского лидера Федеральному Собранию, добавив, что Кремль обязательно проинформирует об этом позже.

В прошлом году большая пресс-конференция Путина продлилась почти четыре часа. 

#Владимир Путин #большая пресс-конференция Владимира Путина #Дмитрий Песков
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