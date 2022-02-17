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Спорт
17 февраля 2022  17:50
Дамир Садриев

Тарасова о Валиевой на Олимпийских играх: «Камилу убили, девочку убили»

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала результаты женского одиночного турнира на Олимпиаде-2022. По словам заслуженного наставника, Камила Валиева была уничтожена психологически.

«Русские девочки выиграли, первая Щербакова, вторая – Трусова. Саша показала какое будет фигурное катание в будущем. Камилу убили, девочку убили», – цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Напомним, уроженка Казани, Валиева не чисто откатала произвольную программу, допустив несколько ошибок и заняла лишь четвертое место на Олимпиаде в Пекине. Золото досталось Анне Щербаковой, серебро – Александре Трусовой.

Чуть ранее в Казани в поддержку Валиевой в парке «Черное озеро» выступили местные фигуристки.

 
#камила валиева #Олимпиада-2022 #фигурное катание
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