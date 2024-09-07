«Там понимаешь, как дорога жизнь»: доктор из Индии спасает солдат на СВО

Врач-травматолог Сингх Раджеш Кумар из Дрожжановского района Татарстана спасает жизни в зоне СВО.

Мужчину, приехавшего из далекой Индии, дрожжановцы любя называют «факиром». Сингх Раджеш Кумар стал жителем села почти случайно – в 2008 году он побывал здесь проездом из Чебоксар. Но район и местная больница настолько понравились ему, что индиец решил переехать в Дрожжаное.

Специалист известен не только в Дрожжановском районе, но и за его пределами. Помимо лечения больных, Сингх Раджеш Кумар занимается развитием бадминтона. Многие из его воспитанников уже показывают своё мастерство на спортивных площадках республиканского и российского уровня, занимая призовые места.

Когда началась специальная военная операция, травматолог решил отправиться на помощь бойцам.

«То, что там происходит, словами невозможно объяснить. Это надо видеть своими глазами. Только там понимаешь, как дорога жизнь! Всем хочется помочь, спасти как можно больше жизней. „Доктор, у меня есть дочь, сын... Пожалуйста, помогите!“. „Доктор, меня дома ждет мама...“. Слыша эти слова, разрывается сердце. Стараемся делать все возможное, но всё в руках Аллаха. Приходится круглосуточно дежурить, бывает, даже на улицу не выходим», — рассказывает Сингх Раджеш Кумар.

Что касается медицинского оснащения, то дефицита, по его словам, нет. Всё — и медикаменты, и лекарства — есть в достаточном количестве.

Специалист заведует медицинской частью, ему также присвоено звание лейтенанта. Для врача, который до этого работал совсем в других условиях, сегодняшняя ситуация — серьезное испытание. Ведь и травмы, и пациенты различаются.

«Поначалу было очень страшно: стрельба, грохот. Но потом привыкли к этому. Связаться с родными не всегда удаётся, но стараюсь по возможности общаться с ними. Скучаю, и они скучают... Но решение, которое я принял, — это мой врачебный долг, и я об этом не жалею!» — говорит он.

Приходилось ему встречаться с ребятами и из Дрожжановского района. «Конечно, вижу. „Вы же наш доктор“, говорят они. Приятно становится, тепло как-то. Вообще, жизнь там совсем другая. Забота друг о друге, стремление помогать друг другу — все эти качества присущи каждому. Нет ни зависти, ни коварства. Все живут лишь одним желанием благополучно вернуться на родину», – вспоминает доктор.

С 2 сентября граждане, заключившие контракт с Минобороны РФ в Татарстане, смогут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру