Мигрантам в Татарстане планируется запретить работу в такси и охране

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С 2025 года в Татарстане хотят ввести запрет на привлечение мигрантов в некоторых сферах деятельности. Проект соответствующего указа Раиса РТ проходит антикоррупционную экспертизу.

Меры коснутся 10 видов экономической деятельности:

— перевозка опасных грузов;

— легковые такси и арендованные автомобили с водителем;

— предоставление финансовых услуг (помимо услуг по страхованию и пенсионному обеспечению);

— страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов (кроме обязательного соцобеспечения);

— вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования;

— деятельность в области права и бухгалтерского учета;

— ветеринария;

— охранные службы, в том числе частные;

— организация и проведение азартных игр и заключение пари, организация и проведение лотерей;

— ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения.

Компании и организации должны будут привести свой штат в соответствие с указом (если документ будет принят) в течение трех месяцев после его вступления в силу.