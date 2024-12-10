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Мигрантам в Татарстане планируется запретить работу в такси и охране
С 2025 года в Татарстане хотят ввести запрет на привлечение мигрантов в некоторых сферах деятельности. Проект соответствующего указа Раиса РТ проходит антикоррупционную экспертизу.
Меры коснутся 10 видов экономической деятельности:
— перевозка опасных грузов;
— легковые такси и арендованные автомобили с водителем;
— предоставление финансовых услуг (помимо услуг по страхованию и пенсионному обеспечению);
— страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов (кроме обязательного соцобеспечения);
— вспомогательная деятельность в сфере финансовых услуг и страхования;
— деятельность в области права и бухгалтерского учета;
— ветеринария;
— охранные службы, в том числе частные;
— организация и проведение азартных игр и заключение пари, организация и проведение лотерей;
— ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения.
Компании и организации должны будут привести свой штат в соответствие с указом (если документ будет принят) в течение трех месяцев после его вступления в силу.
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