МВД по РТ: «Мигранты не оказывают существенного влияния на криминогенную обстановку»

В Татарстане наблюдается значительный рост числа мигрантов

Фото: © Александр Кряжев / РИА Новости

«Наша республика остается экономически привлекательной»

«Наша республика остается экономически привлекательной. В этом году наблюдается увеличение количества иностранных граждан, желающих встать на миграционный учет», – сообщил сегодня на пресс-конференции начальник УВМ МВД по Республике Татарстан, полковник полиции Марат Галеев.

В этом году в управление подано уже 205 тысяч уведомлений о постановке на миграционный учет, что на 30 тысяч больше, чем в прошлом году. По итогам прошлого года на миграционном учете состояло 97 тысяч человек: 77 тыс. временно пребывавших, 5 тыс. с разрешением на временное пребывание и 14 тыс. имеющих вид на жительство.

По числу прибывающих мигрантов Татарстан занимает четвертое место в России, уступая только Москве, Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Хотя заметен рост числа трудовых мигрантов из Китая и Туркменистана, большинство приезжих (36,6%) – из Узбекистана.

Марат Галеев: «Все иностранные граждане, получившие гражданство и находящиеся в призывном возрасте, поставлены на воинский учет» Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Половина всех мигрантов приезжает на заработки. Уже оформлено 823 разрешения на работу, что почти втрое больше, чем в 2023 году. Также выдано свыше 21 тыс. патентов, более 3 тыс. приглашений на въезд и 11 тыс. виз. Значительная доля виз (78%) оформлена с целью получения образования. 724 человека получили гражданство, из них 97 – в этом году.

Марат Галеев подчеркнул: «Все иностранные граждане, получившие гражданство и находящиеся в призывном возрасте, поставлены на воинский учет».

«Проверяйте загранники!»

Галеев также сообщил, что в миграционной службе наплыв людей, которые хотят оформить загранпаспорт. Из-за этого увеличилось время ожидания.

«Мы не можем одномоментно оформить большое количество загранпаспортов. Напоминаем, что подать заявление можно через МФЦ или портал Госуслуг», – пояснил Галеев.

В миграционной службе наплыв людей, которые хотят оформить загранпаспорт. Из-за этого увеличилось время ожидания Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

Начальник УВМ рекомендовал внимательно проверять загранпаспорта.

«В прошлом году при переходе на новое программное обеспечение произошел ряд сбоев, и некоторые паспорта были напечатаны некорректно. Известно о пяти таких случаях, когда люди не смогли выехать за границу из-за поздно обнаруженных опечаток. Если вы обнаружите ошибку, мы бесплатно сделаем новый паспорт на срок действия прежнего. Особое внимание следует обратить на правильность указания пола, места и даты рождения, имени и фамилии», – пояснил он.

«Это характерно для всех наций и народностей»

Касательно преступности среди мигрантов Галеев отметил: «Не все иностранные граждане, прибывающие в республику, соблюдают миграционное законодательство, более того – не все его знают. Наша задача – выявление таких нарушений. В целом в республике выявлено почти 12 тысяч административных правонарушений».

Половина всех мигрантов приезжает на заработки. Уже оформлено 823 разрешения на работу. Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Для выявления нарушений условий пребывания было проведено четыре комплексных мероприятия с участием УВМ МВД, уголовного розыска и центра противодействия экстремизму. Проверено около 1,5 тысячи мест постановки на учет иностранных граждан, возбуждены уголовные дела.

В этом году расследован 351 случай преступлений, совершенных 264 иностранцами. Основные виды преступлений – против личности, кражи, распространение наркотиков и мошенничество. Зафиксированы также случаи подделки документов и одно похищение.

«Нельзя говорить, что представители какой-то одной страны совершают больше преступлений. Это характерно для всех наций и народностей. Мигранты совершают лишь 1,2% всех преступлений и не оказывают существенного влияния на криминогенную обстановку», – подчеркнул Галеев.

Он подытожил, что количество преступлений, совершенных против мигрантов, составило 207 случаев, что немного меньше, чем за аналогичный период прошлого года (210 случаев).