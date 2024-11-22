Песков: «Мигранты – это потребность. У нас очень напряженная демографическая ситуация»

Рынку труда в России нужны мигранты на фоне напряженной демографической ситуации в стране. Об этом заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА «Новости».

«Мигранты - это потребность. Дело в том, что у нас очень напряженная демографическая ситуация. Мы живем в самой большой стране мира, но нас мало», - сказал представитель Кремля.

В свою очередь, Россия продолжает развиваться, поэтому ей нужны рабочие руки, чтобы реализовались все планы развития. В связи с этим, новые трудовые кадры всегда приветствуются, отметил Песков.

До этого глава государства Владимир Путин заявлял, что власти, привлекая к работе мигрантов, должны сперва думать об интересах российских граждан. Как отметил Президент РФ, россияне примут мигрантов, если гости из других регионов будут знать и соблюдать законы Российской Федерации и хорошо владеть русским языком. При этом российский лидер подчеркнул, что если мигрант приехал в Россию, то ему должны обеспечить «человеческие условия» для жизни.