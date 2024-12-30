Таиланд получил от России уведомление о присоединении к БРИКС в качестве партнера

Флаг Таиланда

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Таиланд получил уведомление от России о присоединении с 1 января 2025 года к БРИКС в качестве страны-партнера. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел королевства.

В таиландском МИД пояснили, что партнерство с БРИКС основано на давнем сотрудничестве с объединением. Оно началось еще в 2017 году, когда Таиланд присоединился к механизму «БРИКС плюс».

Ключевыми областями сотрудничества во внешнеполитическом ведомстве назвали торговлю, инвестиции и туризм.

«Помимо экономического сотрудничества, взаимодействие Таиланда с БРИКС укрепляет его приверженность многосторонности, особенно среди развивающихся стран», — добавили в МИД.

В королевстве также выразили готовность выступать в качестве посредника между БРИКС и другими региональными объединениями, включая Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС).

Ранее в МИД Таиланда заявляли, что довольны получением приглашения стать страной-партнером БРИКС.

Кроме Таиланда, еще минимум восемь стран станут с 1 января партнерами БРИКС по итогам шестнадцатого по счету саммита организации, проходившего в Казани с 22 по 24 октября 2024 года.

Президент РФ Владимир Путин пояснял, что полный перечень стран-партнеров БРИКС будет опубликован после того, как они дадут положительный ответ на направленные им приглашения.