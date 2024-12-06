В МИД Таиланда сообщили, что рады получению приглашения стать партнером БРИКС

Таиланд доволен получением приглашения стать партнером БРИКС. Королевство будет стремиться стать полноправным членом объединения. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь МИД страны Никондет Пхалангкун.

«На официальном уровне мы еще не дали ответа, поскольку должны пройти определенные внутренние процедуры. Конечно, мы рады получить приглашение стать страной-партнером БРИКС. Как вы знаете, Таиланд рассчитывает на то, чтобы стать полноправным членом БРИКС как можно скорее. Это наша цель», – отметил представитель внешнеполитического ведомства.

БРИКС – межгосударственное объединение, куда входят 10 государств в качестве полноправных членов, а также более десятка стран в статусе партнеров объединения. В октябре в Казани прошел XVI саммит БРИКС, участие в котором приняли делегации из более чем 30 государств.