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В МИД Таиланда сообщили, что рады получению приглашения стать партнером БРИКС
Таиланд доволен получением приглашения стать партнером БРИКС. Королевство будет стремиться стать полноправным членом объединения. Об этом ТАСС рассказал пресс-секретарь МИД страны Никондет Пхалангкун.
«На официальном уровне мы еще не дали ответа, поскольку должны пройти определенные внутренние процедуры. Конечно, мы рады получить приглашение стать страной-партнером БРИКС. Как вы знаете, Таиланд рассчитывает на то, чтобы стать полноправным членом БРИКС как можно скорее. Это наша цель», – отметил представитель внешнеполитического ведомства.
БРИКС – межгосударственное объединение, куда входят 10 государств в качестве полноправных членов, а также более десятка стран в статусе партнеров объединения. В октябре в Казани прошел XVI саммит БРИКС, участие в котором приняли делегации из более чем 30 государств.
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