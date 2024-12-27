Девять стран станут партнерами БРИКС с 1 января

С 1 января 2025 года к БРИКС в качестве партнеров присоединятся девять стран: Белоруссия, Боливия, Индонезия, Казахстан, Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда, Узбекистан. Кроме того, еще четырем государствам направлены соответствующие приглашения, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

В ведомстве уточнили, что страны, названные выше, подтвердили, что согласны на получение нового статуса.

После России председательство в объединении перейдет к Бразилии. Получив ответы от всех потенциальных партнеров, она объявит точный список обретших новый статус. «Планируем выстраивать плотное взаимодействие с государствами-партнерами с тем, чтобы максимально эффективно подключать их к сотрудничеству в рамках объединения», — прокомментировали в российском МИД.