Казахстан и еще восемь стран станут с 1 января партнерами БРИКС

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Девять государств станут с 1 января наступающего 2025 года странами — партнерами БРИКС. Соответствующие подтверждения поступили от Беларуси, Боливии, Индонезии, Казахстана, Кубы, Малайзии, Таиланда, Уганды и Узбекистана. Об этом рассказал помощник Президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

В общей сложности по итогам саммита БРИКС в Казани приглашения стать страной — партнером организации были направлены 13 государствам. «<...> мы ожидаем, что в ближайшее время поступят ответы от еще четырех стран, которым также направлены приглашения», — уточнил Ушаков.

Речь идет об Алжире, Вьетнаме, Нигерии и Турции. Подтверждения от этих государств пока не поступили.

Ранее Президент РФ Владимир Путин пояснил, что полный перечень государств — партнеров БРИКС будет опубликован после того, как они дадут положительный ответ на направленные им приглашения. Это произойдет до конца года.

Шестнадцатый по счету саммит стран БРИКС прошел в Казани с 22 по 24 октября. Участие в нем приняли делегации более чем 30 государств, причем свыше 20 из них оказались представлены на высшем уровне.