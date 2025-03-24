«Сытый боец – сильный боец»: бавлинка готовит обеды для участников СВО

Фото предоставлено Айгуль Габдрафиковой

Жители Бавлов продолжают поддерживать участников специальной военной операции, передавая им не только необходимые вещи, но и горячие домашние обеды. Теперь бойцы могут получить полноценную еду даже в полевых условиях благодаря реторт-пакетам.

Полгода назад бавлинка Ландыш Ганиева организовала у себя дома волонтерский штаб. К ней присоединились десятки неравнодушных жителей, которые плетут маскировочные сети, вяжут носки, шьют антидроновые плащи, сушат сухари, фасуют чаи и изготавливают окопные свечи. Недавно волонтёрское движение занялось также приготовлением супов и вторых блюд для солдат.

Одной из тех, кто внесла свой вклад, стала Ильсия Шайгарданова. Она приобрела автоклав, зарегистрировалась как самозанятая и сразу задумалась о помощи бойцам.

«Я видела, как многие люди поддерживают наших воинов. Еда, приготовленная в автоклаве, долго хранится и не требует холодильника. Я начала готовить такие блюда на пожертвования, покупала мясо, отправляла их бойцам. Это не требует больших усилий, ведь я всё равно готовлю, – рассказала Ильсия. – Главное, чтобы наши солдаты могли почувствовать тепло родного дома и получить силы».

Для приготовления текущей партии продуктов она использовала собственные средства. В обеды вошли супы с говядиной и домашней лапшой, супы с говядиной, грибами и гречкой, а также вторые блюда с котлетами. Каждый пакет весом 350 граммов – это полноценная порция.

«Этот пакет легко открыть даже в полевых условиях, – заметила волонтер. – Боец может просто положить его за пазуху и согреть своим теплом. Даже если нет ложки, обед можно легко выжать из пакета и съесть. В любом случае это удобно, потому что сытый боец – сильный боец».

Фото предоставлено Айгуль Габдрафиковой

Ландыш Ганиева, принимая приготовленные блюда, заявила о важности подобной поддержки: «Такие супы жизненно необходимы нашим бойцам, ведь питание – это основа здоровья, которая дает силы и энергию. Это говорит о том, что мы объединяемся, что я не одна. Мы давно думали о подобных обедах, но не знали всех нюансов приготовления и хранения. Когда Ильсия предложила помочь, я обрадовалась. Наши двери открыты для всех, кто хочет поддержать бойцов!»

Готовые обеды в ближайшее время будут отправлены на передовую вместе с другими посылками.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.