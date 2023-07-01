Сыродельный завод из Татарстана стал победителем конкурса новых брендов России

Фото: пресс-служба АСИ

Сыродельный завод «Азбука сыра» из Мамадыша стал одним из победителей конкурса перспективных брендов России. Церемония награждения прошла на проходившем в Москве форуме «Сильные идеи для нового времени», который был организован Агентством стратегических инициатив и ВЭБ.РФ.

«Мы очень рады быть победителями конкурса! <…> Считаем, что такие победы не происходят случайно. <…> каждый день мы перерабатываем 500 тонн свежего коровьего молока, чтобы произвести на 100% натуральный сыр», — прокомментировал достижение генеральный директор и один из учредителей компании ООО «Азбука сыра» Алексей Фатыхов.

Кроме того, на форуме «Сильные идеи для нового времени» продукция предприятия оказалась представлена на выставке, которую посетил Президент РФ Владимир Путин. На татарстанском стенде было размещено около 15 сортов сыра из 70, которые сейчас производит завод.

Конкурс инициировали Агентство стратегически инициатив и ВЭБ.РФ по поручению Владимира Путина. Его участниками стали более 5 тыс. брендов, и свыше 30 из них стали победителями. Более 40 партнеров мероприятия помогут победившим компаниям продвигать товары в торговых сетях и на маркетплейсах, в новых медиа и на телевидении, отмечает пресс-служба АСИ.

«Мало производить классный товар. Важно, чтобы информация о нем дошла до потребителя. Мы часто страдаем как раз этим недостатком», — констатировал на церемонии награждения генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и предложил помощь в решении этой проблемы.

Программа поддержки брендов, которую решило запустить Правительство в этом году, предусматривает меры активной поддержки и продвижения региональных брендов на всей территории России с возможностью последующего продвижения на мировой рынок.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил сыродельный завод «Азбука сыра» в Мамадыше.

Подробнее о выставке и форуме «Сильные идеи для нового времени» читайте в материале «Не копировать, а идти на шаг впереди»: Путин оценил российские товары, заменившие импорт».