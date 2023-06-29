Сыродельный завод Татарстана представил свою продукцию на выставке с Путиным

Сыродельный завод «Азбука сыра» из Мамадыша представил свой бренд на выставке Агентства стратегических инициатив (АСИ) в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». Президент России Владимир Путин ознакомился с продукцией перспективных отечественных компаний.

Как рассказал «Татар-информу» директор предприятия Алексей Фатыхов, свои проекты главе государства представили победители конкурса новых отечественных брендов, в их число попал и завод из Татарстана. Он вошел в топ-5 лучших российских продуктов питания.

На татарстанском стенде размещено около 15 сортов сыра из 70, которые производятся на сегодняшний день. «Это классические, полутвердые и плавленые сыры, все в обновленном дизайне», — поделился руководитель предприятия.

По словам собеседника агентства, в этом событии компания принимает участие впервые, в том числе и потому, что форум еще молодой, проводится с 2020 года. Но тем не менее ее масштабы впечатляют.

Алексей Фатыхов принял участие в пленарном заседании форума, где с речью выступил глава государства.

«Владимир Владимирович Путин — невероятный человек, погружен в такое огромное количество вопросов! На заседании обсуждались темы общественных пространств, информационных технологий, турбизнеса, продуктов питания и даже космоса. Он все вопросы помнит, все держит на контроле и, соответственно, всем дает поддержку и совет», — поделился впечатлениями предприниматель.

Конкурс лучших новых отечественных брендов проводится по поручению Владимира Путина. Его задача — поддержать новые российские бренды, которые могут способствовать «перезагрузке» экономической и социальной сферы страны. Всего на конкурс поступило около 5 тыс. заявок из всех субъектов страны.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сыродельный завод «Азбука сыра» в Мамадыше посетил Раис РТ Рустам Минниханов.

Подробнее о выставке и форуме «Сильные идеи для нового времени» читайте в материале «Не копировать, а идти на шаг впереди»: Путин оценил российские товары, заменившие импорт».