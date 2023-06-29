«Не копировать, а идти на шаг впереди»: Путин оценил российские товары, заменившие импорт

Владимир Путин ознакомился с выставкой победителей конкурса лучших новых отечественных брендов

Фото: kremlin.ru

Татарстанские сыры представили на выставке лучших отечественных брендов

Перед заседанием форума «Сильные идеи для нового времени» Владимир Путин ознакомился с выставкой победителей конкурса лучших новых отечественных брендов. Она была задумана для того, чтобы поддержать российские компании, которые успешно справляются с замещением западной продукции. На конкурс, впервые проводящийся в этом году по поручению Президента, было подано свыше пяти тысяч заявок.

Владимир Путин осмотрел тематические зоны «Высокие технологии», «Информационные технологии», «Креативные индустрии», «Потребительские товары» и «Продовольствие», соответствующие пяти конкурсным номинациям.

Бренд от Татарстана на выставке представлял сыродельный завод «Азбука сыра» из Мамадыша. Как рассказал «Татар-информу» директор предприятия Алексей Фатыхов, завод вошел в топ-5 лучших российских продуктов питания.

На татарстанском стенде было размещено около 15 сортов сырта из 70, которые производятся на сегодняшний день. «Это классические, полутвердые и плавленые сыры, все в обновленном дизайне», — поделился руководитель предприятия.

Бренд от Татарстана на выставке представлял сыродельный завод «Азбука сыра» из Мамадыша Фото предоставлено Алексеем Фатыховым

По словам собеседника агентства, в данном федеральном событии компания принимает участие впервые, в том числе и потому, что этот форум еще молодой, проводится с 2020 года.

«Новое время – это не какое-то отдаленное будущее»

Форум «Сильные идеи для нового времени» проходит ежегодно. Он проводится для того, чтобы поддержать общественно значимые инициативы россиян, которые внесут вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей развития страны до 2030 года. В этом году на платформу форума поступило 23 тыс. заявок.

Владимир Путин обратил внимание на то, что девиз форума в этом году – «Сильные идеи для нового времени».

«Новое время – это не какое-то отдаленное будущее. Это, по сути дела, наше время – мы в нем сегодня живем. Здесь находятся интересы и нашей Родины, страны, и устремления людей, ради которых мы работаем, учимся, созидаем, за которых боремся и сражаемся», – заявил глава государства.

По его словам, важен вклад в общее дело каждого гражданина России, коллективов каждого предприятия, молодых творческих, научных, бизнес-команд и всех инициатив, направленных на укрепление и развитие промышленного, интеллектуального, технологического потенциала. «Сильное, ответственное гражданское общество – основа суверенитета нашей страны», – подчеркнул Путин.

Форум «Сильные идеи для нового времени» проходит ежегодно, чтобы поддержать общественно значимые инициативы россиян Фото: kremlin.ru

«Пока бывает и так, что товары хорошие, но о них пока мало что известно»

Глава государства отметил, что, используя лучшие предложения, которые выдвигают жители России, нужно задавать высокие стандарты социальной поддержки, благоустройства городов и населенных пунктов, формировать экономику предложения. «Другими словами – экономику, которая живет не за счет потребления чужого, импортного, а сама создает, производит современные товары, услуги, технологии», – сказал Путин.

Уже сейчас компании производят продукцию, которая зачастую ни в чем не уступает зарубежным аналогам, а подчас и превосходит их. «И я уверен, так оно и будет. Это превосходство – в этом смысл: не копировать, а именно идти на шаг впереди», – обратил внимание он.

По его словам, пока бывает и так, что товары хорошие, но о них пока мало что известно. «Сейчас только на выставке и говорили об этом. Кто там с косточками чего-то придумал – вроде бы ерунда, а хорошая ерунда, полезная, особенно для семей с детьми. Но об этом никто не знает. Надеюсь, что благодаря мероприятиям подобного рода знать будут больше», – уверен Владимир Путин.

«Любая монополия, любое доминирование не вечны»

Президент заявил в отношении западных компаний: любая монополия, любое доминирование не вечны. Российские же предприятия готовы к конкуренции.

«Наши производители уже сейчас доказывают и доказали, что они могут работать лучше. Сейчас важно помочь российским производителям, что называется, раскрутиться, чтобы у нас были наши собственные торговые марки, которыми может и будет гордиться страна, которые будут узнаваемы не только в России, но и в мире в целом», – поставил задачу Владимир Путин.

Владимир Путин отметил, что бизнесу нужно предложить новые инструменты поддержки, чтобы предприниматели могли продавать свои товары с большей эффективностью Фото: kremlin.ru

Он заметил, что любой бизнес развивается постепенно, step by step. Компании могут продвигать продукцию сначала в странах СНГ, затем – ШОС и БРИКС, где живет наибольшее число жителей планеты.

Президент попросил АСИ проводить конкурс лучших новых отечественных брендов на полях форума каждый год.

«Организаторы планировали, что на конкурс придет 500 брендов – так мне сейчас рассказывали, ну максимум – тысяча. Однако оказалось, что всего за два месяца было подано более пяти тысяч заявок от отечественных производителей одежды, продуктов питания, разработчиков высокотехнологичных решений. Конкуренция была, насколько я понимаю, очень, очень высокой, и победители тоже, безусловно, достойные. Всех вас – победителей в данном случае – поздравляю с этой победой», – сказал Владимир Путин.

Глава государства добавил, что результаты труда – продукция, представленная на выставке, – впечатляют. Также он поручил Администрации Президента и Правительства – отдельно, в максимально торжественной обстановке – наградить создателей новых брендов.

«Необходима целенаправленная политика всемерного продвижения отечественных брендов»

Президент также обозначил масштабы предпринимательской инициативы в целом в России: за пять месяцев этого года бизнесменами подано более 43 тыс. заявок на регистрацию товарных знаков – на 35% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

«Нам необходима целенаправленная политика всемерного продвижения отечественных брендов, причем на всех уровнях» Фото: kremlin.ru

«Причем постоянно растет и число регистраций отечественных брендов, и оборот прав на товарные знаки, а это значит, что они становятся все более ценными активами. Нужно, чтобы отечественные предприниматели учились более эффективно их капитализировать, извлекать из этого дополнительную прибыль», – считает Путин.

Он обратил внимание на то, что бизнесу нужно предложить новые инструменты поддержки, чтобы предприниматели могли продавать свои товары с большей эффективностью. Нужно думать и о том, чтобы товары становились более удобными. «Поэтому важным ресурсом развития отечественного бизнеса должен стать промышленный, продуктовый дизайн», – полагает Президент.

«Считаю, что нам необходима целенаправленная политика всемерного продвижения отечественных брендов, причем на всех уровнях: и в средствах массовой информации, прежде всего государственных, и в социальных сетях, да и новых медиа», – также заявил Путин.

Кроме того, по его мнению, программы продвижения местных торговых марок должны быть у каждого региона.

Фото на анонсе: kremlin.ru