«Сын мой лежит вон там, мертвый!»: На видео отец погибшего челнинца обратился к гонщикам

Отец жителя Набережных Челнов, который погиб в субботу в ДТП во время нелегальных уличных гонок, обратился к стритрейсерам и молодым зрителям гонок на месте аварии. Видео с эмоциональным обращением появилось в социальных сетях.

«Ой, ребята, догонялись. Мой родной сын лежит вон там, труп», – обратился мужчина.

Он призвал стритрейсеров зарабатывать деньги руками, а не на гонках ценой жизни других людей.

«Хватит вам гонять, остановитесь в конце концов. Посмотрите, сколько людей здесь! А сын мой лежит вон там, мертвый! Машины нет, а ребенок умер. Слов нет, прекращайте, ребята, все это!» – кричит отец погибшего.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что легковушку разорвало пополам после ДТП с внедорожником в Челнах, водитель погиб. Позже выяснилось, что авария произошла во время уличных гонок, момент столкновения попал на видео.

ГИБДД Набережных Челнов просит жителей сообщать о нелегальных гонках в телеграм-канал ведомства.