Появилось видео смертельного ДТП, которое произошло во время уличных гонок в Челнах

На видео попал момент страшной аварии, которая произошла в пятницу вечером во время нелегальных уличных гонок в Набережных Челнах. На ролике видно большую толпу людей, которые собрались посмотреть на гонки.

В какой-то момент водитель Audi, резко набрав высокую скорость, помчался по прямой дороге. Спустя несколько мгновений легковушка влетает в бок Toyota, которая повернула налево прямо перед гонщиком.

Ранее «Татар-информ» сообщал о смертельной аварии в Набережных Челнах во время нелегальной гонки. В результате страшного ДТП погиб водитель Toyota. Мужчина за рулем Audi доставлен в больницу с различными травмами.