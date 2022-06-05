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Ру Тат
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Происшествия
5 июня 2022  12:06
Павел Климчак

Появилось видео смертельного ДТП, которое произошло во время уличных гонок в Челнах

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На видео попал момент страшной аварии, которая произошла в пятницу вечером во время нелегальных уличных гонок в Набережных Челнах. На ролике видно большую толпу людей, которые собрались посмотреть на гонки.

В какой-то момент водитель Audi, резко набрав высокую скорость, помчался по прямой дороге. Спустя несколько мгновений легковушка влетает в бок Toyota, которая повернула налево прямо перед гонщиком.

Ранее «Татар-информ» сообщал о смертельной аварии в Набережных Челнах во время нелегальной гонки. В результате страшного ДТП погиб водитель Toyota. Мужчина за рулем Audi доставлен в больницу с различными травмами.

#страшная авария #гонка
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