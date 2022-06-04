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Ру Тат
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Происшествия
4 июня 2022  09:13
Полина Шевчук

Легковушку разорвало пополам после ДТП с внедорожником в Челнах, водитель погиб

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Страшное ДТП произошло накануне в 22.30 напротив дома №121 по улице Металлургическая в Челнах.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ, 32-летний водитель Toyota при перестроении в левый ряд, чтобы развернуться, не уступил дорогу внедорожнику Audi Q7.

Удар был такой силы, что японский автомобиль разорвало пополам. Водитель от полученных травм скончался на месте.

«В ДТП пострадал водитель Audi. У 36-летнего мужчины диагностированы сочетанные травмы, закрытая черепно-мозговая травма, ушибы грудиной клетки и живота.  Он доставлен в БСМП. Во время аварии был пристегнут ремнем безопасности. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным очевидцев из соцсетей, авария произошла во время нелегальных гонок, которые устраивают челнинцы на этом участке дороги.

 

#смертельное дтп #погиб водитель
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