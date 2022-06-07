ГИБДД Челнов просит жителей города сообщать о нелегальных гонках в телеграм-канал

После смертельного ДТП во время нелегальных гонок на улице Металлургическая в Челнах, которое произошло в минувшую субботу, ГИБДД Автограда просит челнинцев сообщать о стритрейсерах. Информация об этом появилась в официальном телеграм-канале мэрии Набережных Челнов.

О времени и месте нелегальных гонок можно сообщить по телефонам 02 и 8-8552-51-18-14, а также в группе ГИБДД Автограда в телеграме https://t.me/Chat_GIBDD_TR.

Напомним, что в субботу, 4 июня, в Челнах во время нелегальных гонок произошло смертельное ДТП.

