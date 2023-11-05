Сын Кадырова Адам назначен на «ответственную должность»

Магомед Даудов и Адам Кадыров

Фото: t.me/MDaudov_95/

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам назначен на «ответственную должность» в службе безопасности руководителя региона. Об этом рассказал в своем Telegram-канале спикер республиканского парламента Магомед Даудов.

«Мой дорогой племянник, внук первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова <…> Адам Кадыров назначен на ответственную должность в службу безопасности главы ЧР!» — написал Даудов, не уточнив, о какой именно должности идет речь.

Председатель Парламента Чечни заметил, что 15-летнему Адаму Кадырову «сегодня предстоит ответственная задача, с которой, я уверен, он справится сполна». При этом он напомнил, что и Рамзан Кадыров в свое время помогал отцу, который возглавлял республику.

«Уверен, он (Адам Кадыров — прим. Т-и) оправдает доверие главы Чеченской Республики и станет для него надежной опорой», — добавил Даудов.

Upd. (9.49): Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев также поздравил Адама Кадырова с назначением, назвав его должность «важной», но не конкретизировав ее.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов лично наградил Адама Кадырова орденом «Дуслык». Позднее глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов наградил сына Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед КЧР».