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Сын Кадырова Адам назначен на «ответственную должность»
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам назначен на «ответственную должность» в службе безопасности руководителя региона. Об этом рассказал в своем Telegram-канале спикер республиканского парламента Магомед Даудов.
«Мой дорогой племянник, внук первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова <…> Адам Кадыров назначен на ответственную должность в службу безопасности главы ЧР!» — написал Даудов, не уточнив, о какой именно должности идет речь.
Председатель Парламента Чечни заметил, что 15-летнему Адаму Кадырову «сегодня предстоит ответственная задача, с которой, я уверен, он справится сполна». При этом он напомнил, что и Рамзан Кадыров в свое время помогал отцу, который возглавлял республику.
«Уверен, он (Адам Кадыров — прим. Т-и) оправдает доверие главы Чеченской Республики и станет для него надежной опорой», — добавил Даудов.
Upd. (9.49): Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев также поздравил Адама Кадырова с назначением, назвав его должность «важной», но не конкретизировав ее.
Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов лично наградил Адама Кадырова орденом «Дуслык». Позднее глава Карачаево-Черкесской Республики Рашид Темрезов наградил сына Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед КЧР».
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