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Минниханов: Слова Хамаева - его личное мнение, они не относятся к позиции мусульман РТ
Высказывание депутата Госсовета Азата Хамаева является исключительно его личным мнением и не имеет никакого отношения к позиции мусульман республики. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«В Татарстане всегда с уважением относятся к братскому чеченскому народу и тем усилиям, которые приложил первый Президент Чечни, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров и действующий глава Рамзан Ахматович для установления мира в регионе и сохранении целостности страны», – отметил татарстанский лидер.
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