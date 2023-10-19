Минниханов: Слова Хамаева - его личное мнение, они не относятся к позиции мусульман РТ

Фото:©«Татар-информ»

Высказывание депутата Госсовета Азата Хамаева является исключительно его личным мнением и не имеет никакого отношения к позиции мусульман республики. Об этом заявил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«В Татарстане всегда с уважением относятся к братскому чеченскому народу и тем усилиям, которые приложил первый Президент Чечни, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров и действующий глава Рамзан Ахматович для установления мира в регионе и сохранении целостности страны», – отметил татарстанский лидер.