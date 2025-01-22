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Общество 22 января 2025 18:05

Швыдкой поздравил Минниханова с открытием нового здания театра Камала

Спецпредставитель Президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой поздравил Раиса РТ Рустама Минниханова с открытием нового здания татарского театра им. Г. Камала.

«Примите мои искренние поздравления по случаю открытия нового здания татарского государственного театра им. Галиаскара Камала в Казани», - говорится в телеграмме.

Швыдкой выразил уверенность в том, что новое здание театра «станет настоящим украшением прекрасной столицы РТ».

Он также пожелал Минниханову успехов в работе на благо республики и ее жителей.

Напомним, что новое здание театра открыли 20 января. Его лично осмотрели Минниханов и министр культуры России Ольга Любимова. Глава Минкульта РФ даже сравнила новый «храм зрелищных искусств» с «ювелирным украшением». Позже председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков заявил, что в новом театре Камала пройдет церемония вручения премии «Золотая маска».

#Рустам Минниханов #поздравление #театр камала #Казань
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