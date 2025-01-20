Минниханов и Любимова осмотрели новое здание театра Камала в Казани

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр культуры России Ольга Любимова прибыли в новое здание театра имени Галиаскара Камала. Они осмотрели многофункциональные залы, сфотографировались с труппой и расписались на символической афише в честь открытия. Кроме того, им показали отрывок из спектакля «Голубая шаль» по произведению Карима Тинчурина.

Сегодня состоится официальное открытие нового здания, вместе с тем здесь пройдет коллегия Министерства культуры Татарстана.

«Дизайн нового здания отсылает к старому: такие же угловатые элементы, треугольники. Кроме того, архитекторы видели здание как ледяной цветок озера Кабан. Строение очень органично вписывается в окружающую природу. Внутри много национальных татарских элементов. Все узоры каждого зала уникальны. В распоряжении зрителей и артистов четыре сценических зала», — рассказала ведущий менеджер театра Зухра Вильданова.

Для журналистов также провели небольшую экскурсию по сценическим залам театра. Так, в одном из них, который назван Универсальным, могут не только играть спектакли, но и проводить выставки, конференции и даже снимать кино.

«Это самый технологичный из всех залов театра. Здесь можно создать уникальные системы освещения и озвучки. Мы можем записывать и транслировать в интернет разные мероприятия с помощью видеокамер, которые установлены по всему залу. Это, в первую очередь, привлекает тех, кто снимает телешоу и кино», – отметил представитель театра, ответственный за эту зону.

Главной отличительной чертой Восточного зала театра стало панорамное окно, которое прямо на сцене открывает вид на озеро Кабан. Стены и потолок там выполнены в национальном татарском стиле. Они украшены круглыми панелями, которые символизируют традиционные женские украшения.

Камерный зал предназначен для постановок, где важно личное взаимодействие со зрителем. Он небольшой, всего на 60 мест, там можно проводить кинопоказы, пресс-конференции и другие мероприятия, рассказали в театре.

На третьем этаже театра расположатся открытые театральные мастерские. Вся зона фойе станет доступной для посещения в дневное время. Там достаточно места для разных мастеров и ремесленников, которые смогут работать здесь, а также будут проводиться экскурсии. Однако зайти туда можно будет не раньше марта, продолжила Вильданова.

«Кроме того, мы планируем проводить медиации. Это экскурсии, которые основаны на диалоге с людьми. Таким образом мы сможем получить более полную обратную связь, а зрители будут ощущать себя ближе к театру. Пока точной даты, когда это все будет происходить нет, но ориентировочно, в марте», — пояснила она.

Несмотря на техническое открытие театра, на спектакли туда попасть пока не получится. Сейчас идет работа по адаптации спектаклей к новым сценам и проверка всей новой техники. Но уже в ближайшее время там начнут проводить мероприятия.