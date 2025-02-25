Священник Казанской епархии подорвался на мине в зоне СВО

Фото: Андрей Зиньков

Клирик храма Рождества Христова Казани иерей Ростислав Икрамов получил серьезное ранение, подорвавшись на мине. Об этом «Татар-информу» сообщил протоиерей Андрей Зиньков.

Отец Ростислав подписал контракт с Министерством обороны РФ прошлой осенью. С тех пор он постоянно находится в зоне СВО и духовно поддерживает военнослужащих.

Ранение священник получил после того, как отправился на боевое задание вместе с бойцами. Это произошло в субботу, 22 февраля, рассказал отец Андрей.

«Я поехал в зону СВО с гуманитарной миссией и чтобы поддержать бойцов духовно. В этой поездке я навестил отца Ростислава. Мы побеседовали, он рассказал, что на следующий день уезжает с бойцами на боевое задание, чтобы поддержать их боевой дух. После этого мы попрощались, я поехал в госпиталь, а потом домой. Уже на следующий день мне позвонил замполит его бригды и рассказал о случившемся», – поделился протоиерей.

После того как священник подорвался на мине, к месту взрыва подлетели вражеские дроны и начали атаку.

«Когда дроны улетели перезаряжаться, начала работать артиллерия. Четыре часа отца Ростислава не могли эвакуировать. Пытаясь вывести его, военнослужащие сами получили осколочные ранения. Но все-таки всем удалось выбраться. Сейчас он находится в госпитале, получил множественные осколочные ранения, ему оторвало пятку, врачи сейчас пытаются сохранить ему ногу. От взрыва он получил контузию, а из-за того, что долго лежал на земле, сильно простыл», – рассказал отец Андрей.

Он говорит, что спасла бойцов и священника РЭБ, она помогла избежать слежки БПЛА во время эвакуации.

Так же, как и отец Ростислав, контракт с Минобороны подписал настоятель Никольского храма села Никольского Лаишевского района иерей Ярослав Филлиппов. Оба священника выполняют роль военных капелланов, проводят все необходимые религиозные обряды, в том числе Таинства крещения и причащения.

Напомним, что осенью 2022 года в зоне СВО погиб настоятель храма Богоявления Господня села Исаково Зеленодольского района иерей Анатолий Григорьев. В зону боевых действий он отправился вместе с батальоном «Алга». Смертельное ранение священник получил во время обстрела.