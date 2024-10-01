«СВОих не бросаем!»: жительница Лениногорска отправила 350 масксетей бойцам

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Жительница Лениногорска Зинаида Сотникова плетет маскировочные сети для участников специальной военной операции. Ежедневно она спешит на Куйбышева, 21, где находится волонтерский штаб «СВОих не бросаем».

В июне 2022 года она переквалифицировалась из высококлассной вышивальщицы в мастерицу по плетению маскировочных сетей — теперь это ее ежедневный труд. Она считает количество отправленных сетей — на данный момент их 350 с общей площадью 6,4 тыс. кв. метров.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Зинаида Сотникова принимает активное участие в сборе помощи военным, приобщает к этому делу друзей, бывших коллег и соседей.

«Всю зиму в 2022 году я сильно болела коронавирусом. Были ужасные последствия — потеря сознания, сотрясение головного мозга ввиду падения, инсульт и почти полная слепота, обострились старые болячки. Реанимация, выкарабкалась… Уверена, Всевышний сохранил мне тогда жизнь, чтобы я продолжила свою миссию: помогать людям!» — убеждена Зинаида Сотникова.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Зинаида Сотникова (в девичестве — Смолягина) родилась 20 июня 1951 года в деревне Петровка в Башкирии. В школу Зине вместе со старшей сестрой Раисой приходилось ходить за 8 километров от их дома.

Зина была очень старательной ученицей, отличалась математическим складом ума. Активная девочка участвовала в общественной жизни школы, любила выступать на любительских концертах. Однажды зимой после уроков Зина осталась на очередной репетиции. Старшая сестра не стала ждать ее и ушла.

Поздним вечером Зина возвращалась домой одна. «Тот февраль выдался очень морозным, поднялся лютый буран, не видно было ни зги, лишь одна белая ледяная стена. Я не знаю, сколько я шла до дома, но когда всё же доползла, руки оказались обморожены. Пальчики болели так, что я не знала, куда их деть, кожа потом облезла...» — вспоминая ту детскую боль, жительница Лениногорска и сегодня не может скрыть слез.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Когда в Татарстане начались нефтяные разработки, братья отца Зины переехали в эти края. В 1965 году семья Смолягиных с семью детьми перебралась в Лениногорск, купила дом на улице Подлесная в Письмянке.

Зинаида продолжила успешно учиться, стала редактором школьного радиоузла. С раннего детства привыкшая к сельскому труду, она помогала родителям по хозяйству.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

В возрасте 18 лет Зинаида вышла замуж за соседа Михаила Сотникова, у них родилось двое сыновей.

«Мы с Михаилом всю жизнь были вместе: и дома, и на работе. Он был начальником цеха на приборном заводе, я — инженером в отделе главного механика. Потом вдвоем перешли в горгаз, откуда ушли на заслуженный отдых. В то время у Миши начались проблемы со спиной, врачи диагностировали у него радикулит. Четыре года подряд муж ездил на грязелечение в санаторий Бакирово. Позже выяснили, что у Миши онкология — была поражена почка», — поделилась Зинаида Матвеевна. В 2011 году 64-летний муж Зинаиды скончался от рака.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Сегодня стены уютной квартиры Зинаиды Матвеевны увешаны ее работами: мастерица создает картины, вышитые собственными руками.

Показав на одну из них, искусница рассказала: «Эту работу под названием „Материнская любовь“ по мотивам автопортрета французской художницы Элизабет Виже-Лебрён я вышивала 11 месяцев. Здесь 86 тонов, нитки подбирала сама. Наборы для вышивания крестиком очень дорогие, когда-то мне их щедро дарила родственница Зоя. По нынешним меркам эта картина стоит 38 тыс. рублей».

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

Тринадцать лет Зинаида Матвеевна каждые две недели навещает мужа на кладбище, носит к памятнику цветы и рассказывает ему новости.

«Раньше ходила чаще, сейчас времени не хватает, каждый день плету маскировочные сети», — отметила волонтер.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

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