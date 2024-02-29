Свияжск и 9 городов Татарстана могут получить гранты на создание новых парков

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ.

Институт развития городов РТ запускает голосование за выбор территорий, которые представят республику на Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений в Агрызе, Арске, Зеленодольске и Чистополе. В случае победы в конкурсе общественные пространства в этих городах появятся уже в 2025 году, рассказали «Татар-информу» в Институте развития городов Татарстана.

Всего в 2024 году команда республики подает на конкурс десять заявок, из них четыре — новые. Шесть заявок будут поданы повторно — они не победили в конкурсе по итогам решения конкурсной комиссии в прошлом году.

В этом году команда Татарстана изменит подходы к заявкам, поменяет некоторые решения и подаст на конкурс повторно. Это заявки от Азнакаево, Бугульмы, Мензелинска, Менделеевска, Тетюш и села Свияжск.

Фото: Институт развития городов РТ

В этом году Татарстан подает четыре новые заявки от Агрыза, Арска, Зеленодольска и Чистополя. В каждом из городов в голосовании участвует от 2-х до 3-х территорий. Жители могут сами определить территорию, которая будет подана на конкурс от города-участника.

Каждая из заявок будет представлять собой комплексный документ, где описание архитектурных решений — лишь малая часть. Для того чтобы сформировать заявку по каждому городу, команде необходимо, например, провести предпроектное исследование и изучить историю города или поселения и вовлечь горожан: провести общественные обсуждения, глубинные интервью, опросы.

Институт развития городов РТ

Принять участие в голосовании можно до 12 марта включительно. Оно пройдет на сайте Института развития городов РТ. Выбрать пространство можно только один раз. Результаты будут опубликованы 13 марта в Telegram-канале ведомства.

Цель конкурса — поддержать проекты по созданию городских пространств в малых городах и исторических поселениях, улучшить качество жизни, решить социальные и экономические вопросы. Проекты смогут помочь повысить популярность мест у туристов и горожан, сделать города экологичнее и безопаснее. Участниками конкурса могут стать города с населением до 200 тыс. или исторические поселения.

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ

Например, благодаря конкурсу в 2023 году благоустроили культурно-рекреационный кластер «Белые горы» в Лаишево — более известный сейчас как «Семрук».

Там сделали территорию открытой и комфортной для туристов и жителей. Впервые заявку от Лаишево подавали на конкурс в 2021 году — в том году она не победила. Команда скорректировала заявку, протестировала архитектурные решения, провела на территории события, вовлекла в проект представителей сообществ. И в 2022 году заявка одержала победу, а в 2023-м началось благоустройство.

Институт развития городов РТ

В еще в одном малом городе — Нурлате обновили улицу Карла Маркса, где после благоустройства появилось 18 бизнес-проектов: кондитерские, службы доставки, кофейни, а главное — улица стала местом притяжения для жителей.

Напомним, в этом году Татарстан участвует во Всероссийском конкурсе в восьмой раз. За период с 2018-го по 2023 год победителями от республики стали 42 общественных пространства, 40 из которых уже реализованы. Общая сумма грантов из федерального бюджета составила 2,9 млрд рублей.

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ

Более подробно читайте в материале: «Самый детский», с чайками и глюкофонами: какие новые парки появятся в Татарстане.

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