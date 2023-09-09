На берегу Камы в Лаишево открыли туристический кластер «Белые горы»

Сегодня в городе Лаишево в торжественной обстановке состоялось открытие кластера «Белые горы», расположенного на берегу Камы. В комплекс вошли лесной массив и декорации поселка Семрук, которые были построены для исторического сериала «Зулейха открывает глаза».

Создание нового культурно-рекреационного кластера стало возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» — Лаишевский район в 2022 году стал победителем во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

В первую очередь для благоустройства необходимо было земли федерального назначения перевести в муниципальные. «Сделать это было непросто, — рассказал на открытии глава Лаишевского района Ильдус Зарипов. — Здесь огромный рекреационный потенциал. После того, как земли были переведены поселению, был подготовлен отличный проект для участия в федеральной программе. Удалось выиграть грант — 70 млн рублей».

Сегодня здесь оборудованы места для отдыха, где можно разместить палатки, появилась детская площадка, парковки и площадки с контейнерами для мусора, а также безопасные и освещенные подъемы и спуски. Территория культурно-рекреационного кластера теперь может использоваться для круглогодичного отдыха.

«Появятся также глэмпинги (с левой стороны уже строится), будут ресторанчики, точки питания, бассейн. Вложение в инфраструктуру тянет за собой развитие территории», — сказал Зарипов.

Он подчеркнул, что Лаишевский район на сегодняшний день является одним из популярных направлений отдыха у татарстанцев. Сосновые леса и горы, пляж «Камское море» — всё это придает уникальность району, создавая рекреационную зону для отдыха.

«Природа здесь очень красивая — море, лес. Эта территория должна работать для людей», — заключил руководитель района.

Представитель подрядчика Руслан Шамсиддинов рассказал, что благоустройство началось в мае этого года и продолжалось вплоть до 31 августа. Ранее, по его словам, здесь была только природная насыпь, а сегодня сделаны дорожки из брусчатки, лестница, малые архитектурные формы, построены административное здание, парковка и кафе.

«Люди могут приходить сюда семьями, могут спокойно приехать на машине и полюбоваться красотой, посмотреть декорации для фильма „Зулейха открывает глаза“. Для детей оборудована детская площадка наверху в лесной зоне», — пояснил строитель.

Депутат Государственной Думы Татьяна Ларионова заметила, что Лаишевский район сегодня — это не просто пригород Казани, а единое пространство со столицей. По мнению парламентария, новый кластер замечательно отражает российскую историю.

«Новый комплекс — это не только красота, не только география и наши замечательные просторы, это прежде всего про нашу историю, наших людей, наше будущее. „Белые горы“ в дальнейшем будут приносить только добрые чувства, хорошие впечатления и настроение», — заключила Ларионова.