Благоустройство двух общественных пространств в Нурлате дало толчок к развитию бизнеса

Благоустройство двух общественных пространств в Нурлате — улицы Карла Маркса и ландшафтного парка «Кондурча» — привело к экономической активации: появилось более 100 новых рабочих мест, открываются новые точки бизнеса, более полумиллиона человек за год посетили события. Об этом «Татар-инфому» рассказали в Фонде «Институт развития городов РТ».

«Создание и обновление парков, набережных, улиц, площадей — импульс для экономических и социальных изменений в городе. Например, это показывает опыт Нурлата: он дважды побеждал во Всероссийском конкурсе малых городов. Благодаря этому здесь обновили улицу Карла Маркса, и появился новый ландшафтный парк „Кондурча“. В итоге в городе появились новые бизнес-проекты, более 100 рабочих мест и событийная программа», — отметили в фонде.

Разработчиком проектов выступило архитектурное бюро из Казани Miriada group. По мнению команды, необходимо было изменить восприятие центра для горожан. На улице Карла Маркса сосредоточены важные социальные, административные и культурные учреждения: Дом культуры и краеведческий музей, школа искусств, торговый центр и другие.

Все эти территории были разрознены, не соединены удобными пешеходными маршрутами: не было удобных парковок, пешеходных дорожек, зон отдыха. Поэтому появилась задача активировать пространство, то есть не просто благоустроить его, а создать условия реализации качественной и актуальной для жителей и туристов событийной программы.

Архитекторам также пришлось столкнуться с еще одним вызовом — низкой инвестиционной привлекательностью улицы, поэтому были привлечены инвесторы-резиденты, проведено обучение молодежи в рамках программ предпринимательской деятельности, а активные граждане были вовлечены в различные программы поддержки бизнеса.

По словам разработчиков, улица по типологии отличается от парка тем, что на ней как правило больше резидентов — людей, пользователей улицы, которые себя и свой быт ассоциируют с ней. Для них любое изменение может быть болезненным. К тому же у них между собой бывают функциональные конфликты. После обсуждений и нескольких десятков совещаний на улице удалось сформировать правильные пропорции генерального плана и функций. Например, были предприниматели, которые просили организовать парковку именно у своего магазина. Однако это бы очень помешало пешеходным маршрутам: часть дорожек бы занимали машины. Поэтому, чтобы найти компромиссное решение, в проекте заложили парковку недалеко от магазина, но на перпендикулярной улице.

Сегодня территория имеет более 89 связей, у каждой из которых есть свое проектное решение. Благодаря объединению программ на улице удалось полностью поменять покрытия вместе с инженерными сетями. Это асфальт, тротуары, озеленение, освещение. Также были обновлены фасады зданий. Все работы, в том числе и реконструкция фасадов, выполнялись одновременно.

Для благоустройства водной территории в парке «Кондурча» была проделана большая работа: реку почистили и изменили русло. Все это было важно для того, чтобы сделать ее безопасной для купания. Прежде здесь не было комфортного пляжа и происходили несчастные случаи на воде.

За девять месяцев этого года в мероприятиях Нурлатского района поучаствовали более 460 тыс. человек, всего было проведено более 2 тыс. мероприятий.