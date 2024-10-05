Швеи из Нурлата организовали дома мини-цех по пошиву носилок-волокуш для СВО

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Руководитель Центра активного долголетия Анжела Закирова рассказала, как в Нурлате зарождалось волонтерское движение. Вначале они собирали посылки: кто-то вязал носки, кто-то нес печенья, сгущенку. Все это заботливо укладывали в коробки и отвозили в центр сбора гуманитарной помощи. А далее они начали шить тактические носилки и повязки, которыми раненые бойцы могут перевязать себе конечности самостоятельно.

«В Нурлат приезжали представители Республиканского отделения Красного Креста и, обучая оказанию первой помощи, показали повязки, тактические носилки. Вот тогда мы загорелись идеей и решили, что можем сами их шить», — рассказала Анжела Закирова.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

На первый взгляд показалось, что это легко, а на деле же выяснилось, что и материалы недешевые, да и не сошьешь такое изделие на бытовой швейной машинке, нужна промышленная. И тут активисток поддержал руководитель общественной организации ветеранов войны в Афганистане и других локальных конфликтов Ришат Сафиуллин.

Он нашел спонсора, и Алексей Палий предоставил не просто швейную машину, а целый станок, и прямо в квартиру Анжелы Закировой.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Так большая комната превратилась в швейный цех. Но чтобы шить носилки, нужен и большой стол. И с этим разобрались — разложили стол-книжку. Но на нем можно раскроить носилки-волокуши, а вот для тактических нужен особый.

«Это целая технология. Айрат Гареев из Нижнего Нурлата смастерил вот такой стол, — рассказала Анжела, показывая на два листа фанеры, соединенные петлями, как у дверей.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Это делается для того, чтобы можно было сложить и убрать. Их поверхность разлинована на небольшие прямоугольники. По этим швеи кроят тактические носилки: вдоль и поперек раскладывают стропы. А места, где они перекрещиваются, соединяют игловым пистолетом-маркиратором. По три стропы по бокам оставляют длиннее остальных — это ручки. Чтобы разрезать стропы, купили специальный электрический нож.

Как рассказала руководитель волонтеров серебряного возраста, в этот раз стропами их обеспечило «Боевое братство», закупили на 12 тыс. рублей.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

«Они удобны при эвакуации из помещения, к тому же не занимают много места, помещаются в рюкзаке. А это вот носилки-волокуши, они очень практичны, — продолжила Анжела Закирова, разложив на столе плотную ткань. — Такие носилки хорошо скользят по поверхности, облегчая процесс эвакуации. Уложив раненого, их может тащить даже один боец».

Говоря это, Анжела со своей помощницей Фиагуль Мустафиной продемонстрировали, как такие носилки применяются на деле. По обеим сторонам носилки — по два ремня-ручки. Есть такой длинный ремень и спереди, это на случай, когда эвакуирует один человек. Такие ремни-ручки накидывают на плечи, а руки при этом остаются свободными. Штук 10 таких и две тактические уже испытаны и бойцами. По отзывам, тактические цепляются за траву, поэтому решили больше шить носилки-волокуши.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Пока Анжела и Фиагуль заняты раскроем, Раиса Низгирева за швейной машиной дошивает очередную партию специальных повязок. Их основа — эластичный бинт, который волонтеры заказывают на маркетплейсах. На оба конца такого бинта Раиса пришивает ткань таким образом, чтобы в нее можно было продеть конечность.

«Раненый боец такую повязку может наложить себе сам», — уточняет швея.

Шитье — одно из многочисленных ее увлечений, но оно сейчас актуально вдвойне, считает она.

«Нас всех сплотила общая беда, и мы хотим приносить пользу», — говорит Низгирева.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

На эластичные бинты деньги собирают, можно сказать, всем миром: участницы Центра активного долголетия, их родные, друзья приносят, делают онлайн-переводы.

С пониманием относятся и соседи Анжелы Закировой. Это они помогли собрать и установить промышленную швейную машину.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

В углу комнаты к стене прислонены два рулона ткани. За 3 часа волонтеры смогут сшить 5 носилок-волокуш. Из одного рулона получится 25 готовых изделий. Ткань особая и стоит дорого, 15 тыс. рублей.

В целом, средства нужны постоянно. Например, из 55 упаковок эластичных бинтов, они 4-метровые, можно сшить 400 повязок. И носилки, и повязки — одноразовые, их нужно очень много.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

И планов у волонтеров немало. Им выделили отдельное помещение в центре города, в это воскресенье планируют осваивать новое место. Теперь и работа пойдет масштабнее.

Еще хотят посетить чистопольских коллег, это у них они подсмотрели носилки-волокуши, может, еще что новое позаимствуют. Словом, труженицы тыла работают без устали и с большим энтузиазмом.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

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