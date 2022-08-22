Шведский производитель систем вентиляции Lindab прекратил работу в России

Шведский производитель вентиляционного оборудования Lindab полностью прекратил деятельность на территории России. Дочерняя компания была передана под местное управление, сообщается в пресс-релизе компании.

«В рамках свертывания деятельности российская дочерняя компания Lindab продана местному генеральному директору компании. В будущем российская компания поменяет название и будет работать с местными поставщиками», – сказано в заявлении.

После объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине страны Запада ужесточили санкции против России. После этого многие крупные иностранные компании отказались от деятельности на территории РФ. Об уходе с российского рынка объявили шведская компания IKEA, американская корпорация Microsoft, интернет-магазин eBay и ряд других.