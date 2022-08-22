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Ру Тат
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Экономика
22 августа 2022  17:38

Шведский производитель систем вентиляции Lindab прекратил работу в России

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Шведский производитель вентиляционного оборудования Lindab полностью прекратил деятельность на территории России. Дочерняя компания была передана под местное управление, сообщается в пресс-релизе компании. 

«В рамках свертывания деятельности российская дочерняя компания Lindab продана местному генеральному директору компании. В будущем российская компания поменяет название и будет работать с местными поставщиками», – сказано в заявлении. 

После объявления Президента РФ Владимира Путина о начале специальной военной операции на Украине страны Запада ужесточили санкции против России. После этого многие крупные иностранные компании отказались от деятельности на территории РФ. Об уходе с российского рынка объявили шведская компания IKEA, американская корпорация Microsoft, интернет-магазин eBay и ряд других.

 

#антироссийские санкции #швеция
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