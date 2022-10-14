Швеция, Дания и Германия отказались от совместного расследования по «Северным потокам»

Швеция, Дания и Германия отказались проводить совместного расследования по факту утечек на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», произошедших при взрывах. Каждая из стран намерена самостоятельно установить причину этих инцидентов. Об этом пишет «Ъ».

Отмечается, что изначально власти трех стран планировали вместе выяснить, кто несет ответственность за разрушения трубопроводов, но сейчас все изменилось. Первой из объединенной следственной группы вышла Швеция, обеспокоенная по поводу секретности расследования. Позже ее примеру последовала Дания.

Также в конце прошлой недели следователям удалось сделать фотографии повреждений на газопроводах с немецкого подводного беспилотника. На одной из них видна восьмиметровая пробоина на трубах. Эксперты уверены, что она могла возникнуть только при срабатывании взрывчатки. Оба газопровода были разрушены в четырех местах, в каждом трубопроводе по две пробоины. Уцелела только одна нитка «Северного потока — 2».

Впервые об утечках на российских газопроводах заявили в Швеции и Дании 26 сентября. До их обнаружения были зафиксированы два мощных подводных взрыва. 3 октября утечки газа на нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2» в Балтийское море прекратились.

На пресс-конференции по итогам саммита в Казахстане Президент России Владимир Путин заявил, что одна из веток «Северного потока — 2» все еще работает, но европейские власти не принимают никаких решений о ее запуске.