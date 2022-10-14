Путин: Одна ветка «Северного потока — 2» работает, но вряд ли будет запущена

Одна из веток газопровода «Северный поток — 2» находится в рабочем состоянии, но в ЕС не принимают никаких решений о ее запуске. Об этом на пресс-конференции по итогам визита в Казахстан заявил Президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

«Решение о ее запуске не принимается и вряд ли будет принято, но это не наше дело», — сказал глава российского государства.

Напомним, 5 октября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия готова в короткие сроки начать поставлять газ по уцелевшей ветке «Северного потока — 2», если европейские коллеги примут необходимые для этого решения.

Впервые об утечках на российских газопроводах заявили в Швеции и Дании 26 сентября. До их обнаружения были зафиксированы два мощных подводных взрыва. 3 октября утечки газа на нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2» в Балтийское море прекратились.