Супружеская пара насмерть отравились угарным газом в казанской квартире

Сегодня в Казани в одной из квартир пятиэтажного дома на Сибирском тракте обнаружили тела погибших супругов – 53-летнего мужчины и 52-летней женщины. По предварительной версии, причиной трагедии могло стать отравление угарным газом.

В пресс-службе «Газпром трансгаз Казань» рассказали агентству, что техническое обслуживание газового оборудования в доме проводилось по графику – в марте 2025 года.

По предварительным данным, к случившемуся могло привести нарушение правил эксплуатации газового оборудования. В квартире не был обеспечен приток свежего воздуха, а газовый котел, предположительно, использовался при отсутствии тяги в дымоходе и закрытых окнах.

В настоящее время стояк дома отключен от сети газоснабжения. Его восстановят после предоставления акта от печной службы. Следственные органы начали проверку.

На прошлой неделе «Татар-информ» сообщал, что в селе Верхний Услон обнаружены тела 63‑летней женщины, ее 42‑летнего сына и двух детей 11 и 13 лет. В их частном доме выявили серьезные нарушения эксплуатации газового оборудования: демонтированный дымоход, отключенный сигнализатор утечки и забитую вентиляцию. Эти условия, по данным газовиков, превратили помещение в «герметичную ловушку». Предварительная версия трагедии – отравление угарным газом. Следователи возбудили уголовное дело и назначили экспертизы.