В Татарстане семья с детьми насмерть отравилась газом в частном доме

В частном доме в Верхнем Услоне угарным газом отравилась семья с двумя детьми. Как стало известно «Татар-информу», хозяин дома самостоятельно проводил манипуляции с газовым оборудованием. Из‑за неправильных действий угарный газ не выводился наружу и начал поступать в дом. В результате отравления газом погибли бабушка, отец семейства и двое детей — 11‑летний мальчик и 13‑летняя девочка.

По данным агентства, сегодня родственники приехали к дому, так как никто из семьи не отвечал на звонки. Зайдя внутрь, они обнаружили тела погибших.

Обстоятельства трагедии устанавливаются.