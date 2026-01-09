news_header_top
Происшествия 9 января 2026 21:26

Газовики сообщили предварительную причину гибели семьи с детьми в Татарстане

Установлена предварительная причина гибели семьи с детьми в селе Верхний Услон. Тела 63‑летней женщины, ее 42‑летнего сына и двоих детей 11 и 13 лет были обнаружены сегодня в частном доме.

Как сообщили агентству в пресс-службе «Газпром трансгаз Казань», специалисты аварийной газовой службы выявили серьезные нарушения правил безопасности. В доме был самовольно демонтирован дымоход от газового котла, отключен сигнализатор утечки газа, а вентиляционный канал оказался забит.

В компании отметили, что эти факторы превратили помещение в «герметичную ловушку». Предварительной причиной гибели людей считается отравление угарным газом.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Назначены необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что родственники забили тревогу, когда не смогли связаться с семьей. Приехав в дом, они обнаружили тела погибших.

