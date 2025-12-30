«Люди должны перестать гибнуть от отравлений»: как газ из помощника становится убийцей

Больше полусотни человек пострадали от отравления газом в Татарстане в этом году, самая частая причина – нарушение правил эксплуатации газового оборудования. О том, к чему приводит самовольная перепланировка и установка газовой колонки без специалиста, – в репортаже «Татар-информа».





За этот год в Татарстане произошло 35 случаев отравления угарным газом

Фото: © «Татар-информ»

«По смертям от отравления газом стремимся к нулю»

За этот год в Татарстане произошло 35 случаев отравления угарным газом, в результате которых 4 человека погибли, 68 – пострадали. Для сравнения: в 2023 году в результате происшествий с газом пострадали 133 человека – за два года число пострадавших снизилось почти в два раза.

«Снижение количества погибших мы не считаем положительным результатом, мы стремимся к нулю по количеству смертей от отравления газом. Всего в текущем году нашими работниками при проведении техобслуживания было выдано более 12 тысяч предостережений или уведомлений. Выдавая их, мы предупредили несчастные случаи, связанные с отравлением угарным газом или природным газом, а также взрывы и иные несчастные случаи», – рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель генерального директора по производству ООО «Газпром трансгаз Казань» Рамис Саляхов.

Какие нарушения фиксируют газовики в Татарстане? По словам эксперта, помимо самовольной перепланировки, переустраивают внутриквартирную газовую сеть, замуровывая внутриквартирный газопровод в стены и кухонные шкафы. Это нередко заканчивается трагически.

«Отдельно я бы отметил два города в республике – это Альметьевск и Казань. Жители этих городов в большинстве своем пренебрегают требованиями газовиков по замене газоиспользующего оборудования, например плит или колонок. Жители начинают устанавливать газовое оборудование самостоятельно, что категорически запрещено. Зачастую колонки они устанавливают неправильно и путают линии подвода газа и подвода воды, заливая стояк многоквартирного дома водой, от этого может пострадать и распределительная сеть микрорайона», – рассказал он.

Рамис Саляхов: «Снижение количества погибших мы не считаем положительным результатом, мы стремимся к нулю по количеству смертей от отравления газом» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В таком случае нарушитель причиняет ущерб не только себе, но и соседям. Нередко, по словам Рамиса Саляхова, нарушители, осознавая ошибку и последствия за нее, утаивают неправильный монтаж газового оборудования, как будто ничего и не было. А ведь из-за такого человека весь дом может остаться без газа, его придется отключить, чтобы найти источник залива, – в преддверии новогодних праздников это, мягко говоря, некомфортно.

«Не меняйте оборудование самостоятельно, это штатная процедура, позвоните в любую районную газовую службу, оставьте заявку. Мы все для вас установим, качественно и надежно», – добавил он.

Рамис Салихов отметил, что сотрудники газовой службы подстроятся под рабочий график хозяина квартиры – могут прийти в любое время, даже ночью, нужно лишь позвонить и оставить соответствующую заявку.

«О вентиляции никто не думает, пока сам не столкнется с какой-то бедой. Уже ни для кого не секрет, что мы в каждом районе, в каждом населенном пункте проводим инструктажи по безопасному использованию газа» Фото: © «Татар-информ»

«Нет притока свежего воздуха и тяги в вытяжке? Отключим газ до исправления»

В Татарстане, как и в других регионах страны, остро стоит проблема с использованием жителями вентиляции не по назначению.

«О вентиляции никто не думает, пока сам не столкнется с какой-то бедой. Уже ни для кого не секрет, что мы в каждом районе, в каждом населенном пункте проводим инструктажи по безопасному использованию газа. Первое, что мы говорим, – при использовании бытовых газовых приборов для исправной работы газовой плиты и колонки необходимо обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Вытяжка должна работать исправно, и при проведении технического обслуживания наш слесарь обязан это проверить, и он это делает. Здесь необходимо сделать акцент на том, что вытяжка, ее тяга, должна быть при закрытых окнах и дверях», – добавил Рамис Салихов.

Газовики настаивают: приток свежего воздуха должен быть обеспечен в помещение с газовым оборудованием по нормативам.

«Уважаемые жители, при установке плотных дверей, окон я прошу позаботиться и о том, чтобы у вас был установлен приточный клапан. Отсутствие тяги при закрытых окнах и дверях – одна из главных причин по отключению квартиры от газа. Но мы вынуждены это делать, чтобы не допустить беды», – добавил он.

Газовики до сих пор сталкиваются с проблемой недопуска их в квартиры. Таких случаев, по словам Рамиса Салихова, стало меньше, но они все еще есть Фото: © «Татар-информ»

Газовики до сих пор сталкиваются с проблемой недопуска их в квартиры. Таких случаев, по словам Рамиса Салихова, стало меньше, но они все еще есть. Если газовика не пускают в квартиру, он с интервалом в три недели выписывает уведомления, а потом квартиру отключают от газа.

«Оформляется административное правонарушение – помимо того, что житель останется без газа, ему назначат штраф от 5 до 10 тысяч рублей за препятствие допуска сотрудника к газовому оборудованию. Проверяя оборудование у вас в квартире, слесарь обеспечивает вам безопасную жизнь как минимум на год. Отнеситесь к этому ответственно, газ несет в себе не только тепло и уют, при небрежном отношении он представляет опасность», – объяснил Рамис Саляхов.

За этот год в Государственную жилищную инспекцию направлено 319 материалов о недопуске газовиков в квартиры для проверки оборудования, к административной ответственности привлекли 268 нарушителей, их оштрафовали на 1,5 миллиона рублей.

«В преддверии предстоящих длительных новогодних праздников, уважаемые наши абоненты, пожалуйста, не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра. В новогоднюю ночь, например, люди выходят на салют во двор, теряют бдительность, оставляя что-нибудь вариться или жариться в пустой квартире. Это может привести к трагедии. Обязательно при длительной готовке на кухне открывайте приточные клапаны или выставляйте режим проветривания на окнах. И ни в коем случае не оставляйте без присмотра детей», – подытожил Рамис Салихов.