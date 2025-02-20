Суп за 10 минут: нижнекамские волонтеры готовят сухие пайки для бойцов

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Горячий, сытный и ароматный суп всего за десять минут – волонтеры из Нижнекамска делают всё, чтобы бойцы могли питаться вкусно даже в полевых условиях. Одним из важных компонентов сухих супов стали домашние гренки, которые заготавливает Любовь Нургалиева.

Производство сухарей – процесс небыстрый. Любовь делится: сначала нарезает хлеб, дает ему полежать, чтобы ушла лишняя влага, а затем подсушивает в духовке.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ее гренки особенно ценятся бойцами, поэтому заготавливать их приходится в больших количествах.

«Бывает, ночами не сплю – сажусь и нарезаю. Работа кропотливая, но знаю, что это нужно», – рассказала волонтер.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Но гренки – это лишь часть работы. Дома Любовь Нургалиева заготавливает и другие ингредиенты для сухих супов.

«В основном я сушу сухарики, чеснок, лук», – пояснила она.

Она входит в волонтерскую группу «Поможем чем сможем», в составе которой около десяти человек, преимущественно пенсионеров. Вместе они создают сухие суповые наборы: борщ, щи, гороховый суп и другие.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«В борщ входит свекла, картошка, капуста, сушеный лук, пряности, перец. Варится 10–15 минут – как суп быстрого приготовления», – объяснила волонтер.

Бойцы с фронта не остаются равнодушными – они передают слова благодарности, записывают аудиосообщения и звонят, чтобы сказать спасибо.

Любовь Нургалиева поддерживает военных с 2023 года. В этом ей помогают супруг и сыновья. В день вместе с группой волонтёров она делает до 300 комплектов супов, а затем лично развозит их по пунктам сбора. В свои 65 лет женщина самостоятельно управляет автомобилем и доставляет помощь туда, где она необходима.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

«Ребята очень довольны, отзывы хорошие. У нас есть обратная связь – когда они приезжают в отпуск, мы передаём им пайки. Иногда я сама загружаю в их машины, а иногда они приезжают и забирают сами», – рассказала активистка.

Волонтер уверена, что победа не за горами. А пока идут боевые действия, она и ее команда, по ее словам, продолжают делать всё возможное, чтобы бойцы не оставались голодными.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

Фото предоставлено Надеждой Багаутдиновой

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.