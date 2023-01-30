Минобороны Британии: Танки Challenger 2 окажутся на передовой до лета

Передаваемые Украине британские основные танки Challenger 2 окажутся на передовой до начала лета. Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, передает РИА Новости.

«<…> всё начинается с обучения индивидуальной работе на платформах, а затем с обучения умению объединяться с формируемыми подразделениями, чтобы сражаться вместе как сформированное подразделение, и только затем эти танки прибудут [на передовую]. Я могу сказать, [что] это будет до лета, в мае или ближе к Пасхе (у англикан Пасха в этом году придется на 9 апреля — прим. Т-и)», — сказал глава военного ведомства Соединенного Королевства, отвечая на вопрос парламентария.

Ранее заместитель министра обороны Британии Алекс Чак рассказал, что его страна планирует поставить Украине танки Challenger 2 в конце марта, а подготовка украинских военных для их обслуживания начнется уже 31 января.

До этого посол Украины во Франции Вадим Омельченко заявил, что Запад пообещал передать 321 тяжелый танк. В это число входит и эскадрон (рота) британских танков Challenger 2 — 14 боевых машин. При этом власти Британии опасаются их попадания в российские руки в случае повреждения или уничтожения.