Сулейманов о «ЧВК Редан»: Это подчеркивает важность создания «Движения первых»

Появление в обществе деструктивных организаций еще раз подчеркивает важность создания молодежного «Движения первых». Причем нужно, чтобы оно охватывало не только активистов, но и тех, кто еще «не смог найти себя», считает помощник Раиса РТ, руководитель регионального отделения движения Тимур Сулейманов. Так он в частности, отреагировал на создание «ЧВК Редан».

«Это серьезный сигнал к тому, что "Движение первых" сегодня нужно и важно. Оно должно охватывать не только тех, кто уже нашел себя в подростковых клубах, молодежных центрах, но и тех, кто еще не определился. Нам нужно быть там, где молодежь. Наши мероприятия должны не требовать особой подготовки, мы не стараемся искать таланты. У нас каждый может найти себя и окружение», – сказал Сулейманов «Татар-информу».

Среди причин появления таких явлений, как «Редан», он назвал недостаточное присутствие молодежных организаций в интернете и заявил, что нужно усилить работу с сетевыми сообществами.

«Движение первых» – молодежное движение в России, созданное в декабре прошлого года для воспитания, организации досуга подростков и формирования мировоззрения «на основе традиционных российских духовных и нравственных целей». Указ о создании молодежного движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин.

Напомним, о появлении движения «ЧВК Редан» стало известно в конце февраля, в Кремле его назвали «псевдосубкультурой со знаком минус». Подробнее – в материале «Татар-информа».