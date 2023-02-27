«Отпор должен быть жестким»: эксперты о том, кто и с какой целью придумал «Редан»

Длинные волосы, черная одежда с изображением паука, количество лап у которого чуть больше, чем нужно, и штаны в клетку – так выглядят сегодня подростки, которые называют себя «ЧВК Редан»

Фото: соцсети

Длинные волосы, черная одежда с изображением паука, количество лап у которого чуть больше, чем нужно, и штаны в клетку – так выглядят сегодня подростки, которые называют себя «ЧВК Редан». Накануне в одном из торговых центров Казани полицейские задержали 16 подростков. Ребятам от 14 до 17 лет. Каждый из них утверждал, что пришел в ТЦ по своим делам, уверяли, что друг с другом не знакомы. Однако у правоохранителей была другая информация. Подростков доставили в отдел полиции, взяли с каждого письменное объяснение и передали с рук на руки родителям.

Видео: соцсети

«Все это – провокации ЦИПсО»

Похожие истории произошли еще в нескольких российских городах. Как выяснилось, через телеграм-каналы юноши договаривались о встречах в торговых центрах. Судя по сообщениям в этих каналах, цель встреч одна – устроить массовые драки с представителями различных субкультур и группировок. По одной информации, молодым людям не угодили кавказцы, по другой – коммунисты и скинхеды.

В телеграм-канале «Многонационал» появилась интересная точка зрения на эту ситуацию. «Татар-информ» связался с авторами канала, чтобы узнать, кто стоит за авторством поста.

«Основная идея нашего канала — это борьба со всеми проявлениями этнической преступности, если коротко. За годы работы мы из новостного паблика превратились в инструмент общественного контроля, практически на каждую нашу публикацию есть реакция силовых структур, в основном СКР», – рассказали о себе авторы «Многонационала».

По мнению авторов канала, возникновение «ЧВК Редан» не что иное, как следствие провокации со стороны ЦИПсО. Началось это явление с драки в торговом центре Москвы. Именно она и стала инфоповодом и для самих подростков, и для некоторых СМИ.

Видео: соцсети

Тогда в столичном торговом центре собрались подростки – поклонники аниме. На них напали другие подростки – участники одной из местных ОПГ. Знатоки уверяют, что это была рядовая случайная драка. Подчеркивают – случайная.

Но провокаторы использовали эту историю в своих интересах. Они сами придумали организацию и ее название и начали активно распространять информацию о ней. Создали сотни групп в Телеграме – по одной на крупный город.

Мальчишкам объяснили, что нужно надеть черную одежду с пауком из мультфильма, и в буквальном смысле слова отправили драться.

«Локальная драка могла бы так и остаться локальной дракой, но вскоре появилась некая “ЧВК Редан”. Все, что происходит дальше, – работа ЦИПсО. Они тут же подхватили инфоповод и начали распространять информацию, что это уже не группа подростков, увлеченных аниме, а “ЧВК Редан”, которые собираются бить правых, нерусских и околофутбольщиков. Была создана куча анонимных каналов и сообществ ВК от имени ’’ЧВК Редан’’ на разные города, которые вбрасывают информацию, что будут собираться бить всех им неугодных в крупных ТЦ городов! В чаты и каналы правой молодежи и мигрантов пришли провокаторы, которые начали звать всех идти бить редановцев, говоря, где они якобы будут собираться», – написали в своем посте авторы телеграм-канала «Многонационал».

Вышло, что подростков буквально натравили друг на друга. Одним рассказали, где соберутся другие, и подкрепили все агрессивными призывами к действию.

Видео: соцсети

«Информация о “ЧВК Редан” – ципсошный фейк»

Изначально же фанаты анимешного мультфильма с пауком, напротив, призывали не устраивать массовых драк, но провокаторы перевернули все с ног на голову. Ребята эти никогда не вели пропаганду суицидов, агрессии и расового неравенства.

«И всего этого не было бы, если бы каналы-миллионники и крупные федеральные СМИ не распространяли ложную информацию о том, что некая ‘’ЧВК Редан’’ будет бить всех вышеперечисленных. Эта информация изначально являлась ципсошным фейком. Если честно, мы до сих пор не понимаем, как столько различных СМИ могли распространять эту туфту без элементарного фактчекинга. В коллективное помешательство большого количества медийщиков мы не верим, скорее всего, все это почва для закручивания гаек в интернете», – пишет «Многонационал».

Тем не менее эксперты сходятся во мнении: то, во что это вылилось, стоит немедленно остановить. В крупных российских городах продолжаются задержания. Сообщается, что в Санкт-Петербурге сегодня в отдел полиции были доставлены 200 подростков. В Москве за выходные более трех сотен детей вышли на общий сбор и так же были задержаны.

Эмблема организации – паук с цифрой 4 посередине. Взят он из японского мультсериала Фото: соцсети

Анимешные пауки и аббревиатура для шутки

Разбираясь, с чего все началось, мы выяснили, что впервые упоминание об этом течении появилось всего несколько дней назад. Подростки говорят, что руководит ими некий мужчина, с которым они познакомились в онлайн-играх.

Эмблема организации – паук с цифрой 4 посередине. Взят он из японского мультсериала. Оттуда же позаимствовали и название. При этом аббревиатура ЧВК никак не связана с частной военной компанией, применили ее больше из шутки. Но если сами по себе анимешники миролюбивы, причем это не только подростки, но и взрослые люди, то приверженцы нового течения спокойным характером не отличаются.

Однако, как стало понятно из переписки молодежи в сети, не каждый из них сам понимает, что означает их символ – паук. Так было кем-то решено, вот и надевают, чтобы их различали в толпе свои. Купить одежду с такой символикой можно на любом маркетплейсе. Наверняка и родители, приобретая по запросу любимого чада одежду, не задумываются о значении рисунка.

Один из телеграм-каналов, объединяющий казанских редановцев, призывает устраивать стычки в различных ТЦ города, чтобы мстить «офникам».

Кто такие «офники», в двух словах не объяснить. Если говорить проще, то это ребята, которые ищут повод для драки, придираясь к общему внешнему виду и одежде. Это и околофутбольные фанаты, и антифашисты, и анархисты.

Редановцы утверждают, что «офники» якобы мешают им спокойно жить и иметь собственную точку зрения. Именно поэтому они устраивают рейды и наводят свои порядки. При этом уверяют, что высказывают противоположную точку зрения, убеждая всех, что они против насилия.

«Мы не выступаем как националисты, мы против оскорбления нации, мы против массовых побоев с двух сторон. Мы лишь защищаем свои интересы, ничего более», – пишут они в своих пабликах.

«Меня уже достали “офники”. Я хочу просто написать, что вы – обычное быдло, которое не уважает вкусы других людей. Видимо, “офники” не люди, раз не понимают, что отнимать жизнь, применять насилие и угрожать не “ок”. Вы дол**ы, которые могут что-то решить только 300 на одного. У меня уже нет слов – почему я должна бояться за друзей с длинными волосами и думать, что их какой-то лысый придурок подловит и перцем зальет?» – говорится в другом сообщении.

Другой школьник рассказал, что редановцы – это в основном дети из неблагополучных семей Фото: ru.freepik.com

«Большая часть пацанов там – те, кем не очень-то интересуются родители»

В школах уже пошли слухи об этом объединении подростков. Поддерживают их далеко не все. И большинство, напротив, склоняются к ликвидации направления и высказывают агрессию в их адрес.

«Реданы – это неформалы, которые отстаивают свое мнение в обществе, чтобы не быть такими, как все. Короче, они дебилы, на скинов нападают. Это просто дети. Люди не могут жить в гармонии, и поэтому у них всегда возникают какие-то разногласия», – рассказал один из участников канала.

Как выяснилось, этот молодой человек учится в одной из казанских гимназий, его одноклассники придерживаются субкультуры «скинхеды». В группу он попал случайно – говорит, рассказали одноклассники. Посмотрев переписку, он попробовал приверженцев нового течения переубедить, получил поддержку других школьников, но услышан так и не был. Сегодня в группе казанских редановцев объявили о новой встрече, но на этот раз сразу в нескольких торговых центрах города.

Другой школьник рассказал, что редановцы – это в основном дети из неблагополучных семей.

«Большая часть пацанов там те, кем не очень-то интересуются родители, по большей части они предоставлены сами себе. Ими рулит какой-то взрослый, я в подробности не вдавался. Знаю, что они выступают против скинов, коммунистов и выходцев с Кавказа», – рассказал школьник.

В чатах подростки сообщают, что течение в короткие сроки распространилось и по Польше, и по Украине.

«Я вообще не узнал бы об этой ситуации, если бы не форсили это в соцсетях, у меня все рекомендации в них», – пишет другой подросток в Сети.

Сами же приверженцы нового молодежного направления лишь радуются такой популярности.

«Пауки, актив бешеный. Люблю каждого из вас. Я понимаю, что сейчас очень тяжелое время для нас. Нас пытаются признать преступной организацией, хотя это не так. Мы вечны», – пишут администраторы одной из групп в социальных сетях.

Именно к ним, как удалось выяснить «Татар-информу», у сотрудников правоохранительных органов наибольшее количество вопросов. Сейчас идет работа над тем, чтобы задать их им лично, глядя в глаза.

«Они взялись откуда-то вдруг, внезапно. Просто так, сами по себе, без участия заинтересованных лиц – руководителей – такие течения не появляются. Сейчас с нашей стороны идет плотная работа, отпор должен быть жестким», – рассказал агентству источник в правоохранительных органах Татарстана.

Влиянию таких молодежных течений больше подвержены дети с социально-педагогической запущенностью или из алкогольных, наркоманических семей Фото: соцсети

«Они являются базой будущего криминалитета»

Профессор кафедры психиатрии Казанского государственного медицинского университета Лейла Шайдукова объясняет, что влиянию таких молодежных течений больше подвержены дети с социально-педагогической запущенностью или из алкогольных, наркоманических семей.

«Пубертат – это период подросткового кризиса. У них меняется психоэндокринный фон, возникает напряженность, которая не может быть никаким способом ослаблена, особенно у детей, находящихся под влиянием неформальных агрессивных лидеров. Конечно, подростки являются группой риска в плане участия в различных неформальных группировках деструктивного плана. Но они находятся и в группе риска по употреблению наркотиков, алкоголя, различного вида зависимостей», – объясняет психиатр.

И раньше подростки вступали в различные группировки, отмечает Шайдукова. Это были, к примеру, субкультуры, поддерживающие заключенных в колониях, которые прикрывались какой-либо философией.

«На самом деле это все был обычный примитивный мордобой. И если раньше это были различные ОПГ, то сейчас это движение улиц несколько уменьшилось, потому что дети больше сидят в интернете, и движение улиц превратилось в движение групп в интернете, время от времени из интернета они вылезают и встречаются в таких мегаучреждениях – крупных торговых центрах», – объясняет профессор.

Такие подростки носят одинаковую одежду, используют логотипы, но по сути, как и раньше, это обычные криминальные группировки, которые лишь наряжаются в новые формы, утверждает Лейла Шайдукова. Конечно, криминальными эти движения назвать нельзя, пока они не совершили ничего из перечисленного в Уголовном кодексе, тем не менее поведение их смело можно назвать антиобщественным.

«Чем опасны эти группировки? Они являются базой будущего криминалитета. Они же не хоровым пением занимаются. И если им не дать отпор, безнаказанность может уйти в более выраженные формы, направленные на социальное разрушение общества. Вот чтобы не довести до криминала, нужно провести профилактику сейчас», – считает психиатр.

Очаги «инфекции» надо уничтожать на корню, говорит Шайдукова, пока дети эти не стали героями и примерами для младших. А родителям таких детей совет один – незамедлительно обращаться к психиатру. Как правило, подростки с таким поведением имеют смешанное расстройство в поведении и эмоциях.