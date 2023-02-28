«Псевдосубкультура со знаком минус»: в Кремле отреагировали на новости о движении «Редан»

Неформальное движение «Редан» не несет ничего хорошего для молодежи, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Внимание обратили. Естественно на это нужно реагировать. Важно пресекать противоправные действия. Ну и, конечно, скорее это, скажем так, псевдосубкультура, которая идет со знаком минус и которая ничего хорошего не несет нашей молодежи», — заметил пресс-секретарь Президента России в беседе с журналистами.

О том, что собой представляет движение «Редан» и цели его создания, можно узнать в материале «Татар-информа».