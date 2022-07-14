Президент подписал закон о создании Всероссийского движения детей и молодежи

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании российского движения детей и молодежи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Главной целью движения станет помощь в подготовке детей к полноценной жизни в обществе, их воспитании, профессиональной ориентации, организации досуга. Ожидается, что оно создаст все условия для всестороннего развития и самореализации молодежи.

Стать участниками движения смогут дети в возрасте от шести лет, а их воспитанием и организацией досуга займутся взрослые наставники, которыми могут стать и родители школьников и студентов.