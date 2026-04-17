Происшествия 17 апреля 2026 12:28

Суд вынес приговор двоим участникам «Бригады Джамая»

В Приволжском суде Казани вынесли приговор двоим участникам ОПГ «Бригада Джамая» Андрею Нейдерову и Марату Гатиятуллину, сообщает прокуратура РТ.

На основании вердикта присяжных мужчин признали виновными в покушении на убийство и убийстве. Им назначено наказание – 19 и 19,5 года лишения свободы.

«Татар-информ» уже писал об этом деле, стартовавшем в марте 2024 года. Тогда пятерых подсудимых обвиняли в вымогательстве, покушении на убийство и убийстве, однако Виталий Фадеев скончался, второй подсудимый – Олег Веселов – заключил контракт с Минобороны и убыл в зону СВО, а дело Рината Хабибуллина выделили в отдельное производство. С уходом из дела некоторых подсудимых ушли и некоторые эпизоды. Сохранились только два – покушение и убийство.

В марте прошлого года суд присяжных оправдал подсудимых по этому делу, однако позднее Верховный суд РТ признал решение присяжных незаконным и вернул Нейдерова и Гатиятуллина под стражу. В конце марта этого года присяжные вынесли приговор во второй раз – они признали мужчин виновными в обоих преступлениях. Коллегия народных судей тогда решила, что подсудимые снисхождения не заслуживают ни по одному из эпизодов.

