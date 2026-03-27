«Виновны, снисхождения не заслуживают»: что решили присяжные по делу «бригады Джамая»

Андрей Нейдеров и Марат Гатиятуллин – предполагаемые участники ОПГ «бригада Джамая» – сегодня выслушали вердикт присяжных. Причем это уже второе решение второго состава суда присяжных заседателей – предыдущий состав оправдал подсудимых. Подробности в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





«Напоминаю: вы приняли присягу, поклялись исполнять свои обязанности честно и беспристрастно»

Сегодня в Приволжском суде Казани присяжные вынесли свой вердикт по делу предполагаемых участников «бригады Джамая» – осколка крупной ОПГ «Борисковские». Андрея Нейдерова и Марата Гатиятуллина обвиняют в покушении на убийство и в убийстве.

В зале сегодня было многолюдно. Двое подсудимых из аквариума наблюдали за тем, как зал заполняется их родственниками и знакомыми – близкие пришли поддержать Нейдерова и Гатиятуллина.

Перед тем как отпустить присяжных в совещательную комнату, суд утвердил вопросный лист. Присяжные должны были ответить на утвержденные вопросы. Всего вопросов получилось больше десяти, однако основных три: «Доказано ли, что преступление было», «Виновны ли подсудимые» и «Заслуживают ли они снисхождения, если виновны».

После утверждения вопросного листа судья произнес напутственную речь для присяжных. Он напомнил им о необходимости оставаться объективными, попросил принимать решение, основываясь на собственном опыте, без оглядки на чужое мнение, СМИ и прочие отвлекающие факторы.

«Принимая решение, вы не должны учитывать симпатии, антипатии, данные о личности подсудимых. Считаю необходимым отметить, что ваш оправдательный вердикт будет обязательным для меня как для судьи по делу. Как того требует закон, напоминаю вам, что вы приняли присягу, поклялись исполнять свои обязанности честно и беспристрастно, принимать во внимание все рассмотренные в суде доказательства, доводы и ничего, кроме них», – сказал присяжным судья.

Спустя более чем два часа присяжные вышли из совещательной комнаты. За это время они пришли к единогласному решению – они признали членов «бригады Джамая» Нейдерова и Гатиятуллина виновными в обоих преступлениях. Коллегия народных судей решила, что подсудимые снисхождения не заслуживают ни по одному из эпизодов.

«Вывезли в промзону и расстреляли»

Напомним, что для участников «бригады Джамая» это уже не первый вердикт присяжных. В марте прошлого года суд присяжных оправдал подсудимых по этому делу. Позднее Верховный суд РТ признал решение присяжных незаконным и вернул Нейдерова и Гатиятуллина под стражу.

Ранее в деле было пять фигурантов, однако Виталий Фадеев до пересмотра дела не дожил – скончался после оправдания. Второй подсудимый – Олег Веселов – заключил контракт с Министерством обороны и убыл в зону СВО. Дело Рината Хабибуллина выделили в отдельное производство.

Самое первое дело стартовало в марте 2024 года. Тогда пятерых подсудимых обвиняли в вымогательстве, покушении на убийство и убийстве. С уходом из дела некоторых подсудимых ушли и некоторые эпизоды. Сохранились только два – покушение и убийство.

Первый эпизод касается покушения на участника конкурирующей группировки Рустема Хайруллина. По версии следствия, произошло это в 2001 году. Нападавшие подкараулили его возле собственного дома, после чего открыли огонь. Из материалов дела следует, что стреляли из пистолетов и автомата. Хайруллин получил ранение в бедро и выжил благодаря тому, что получил своевременную медицинскую помощь.

Второй эпизод – жестокое убийство в 1993 году. По версии следствия, участники ОПГ получили приказ от главы – убрать набиравшего влияние в преступной среде Дамира Сунгатуллина. Напоив его в ресторане, вывезли в промзону на территорию швейной фабрики «Девон», где, по версии следствия, Нейдеров и Гатиятуллин его расстреляли. Оба подсудимых свою вину в совершении обоих преступлений отрицают.

Теперь, после оглашения вердикта присяжных, свое решение должен будет вынести суд.