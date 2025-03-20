В Приволжском суде Казани присяжные оправдали обвиняемых по делу «Бригады Джамая»

В Приволжском суде Казани коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт обвиняемым в участии в «Бригаде Джамая», которая образовалась внутри организованной преступной группировки «Борисковские».

Накануне присяжные признали всех подсудимых невиновными в убийстве, покушении и вымогательстве. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Приволжского суда Казани.

«Вчера был вынесен вердикт присяжных и были освобождены из-под стражи в зале суда Андрей Нейдеров, Марат Гатиятуллин, Олег Веселов и Виталий Фадеев. Ринату Хабибуллину отменили меру пресечения в виде домашнего ареста. На следующем заседании состоятся прения по делу», – уточнили в пресс-службе суда.

«Татар-информ» рассказывал, что в Казани стартовал процесс над «Бригадой Джамая» из ОПГ «Борисковские». По версии следствия, Марат Гатиятуллин, будучи одним из активных участников «Бригады Джамая», по указанию брата, Равиля Гатиятуллина, убил набиравшего влияние в преступной среде Дамира Сунгатуллина.

В марте 2001 года лидеру «Бригады Джамая» Гатиятуллину стало известно о попытках Сунгатуллина пролезть в лидеры группировки «Бригада Джамая». Следствие считает, что Гатиятуллин побоялся смещения с поста главы банды и решил «убрать» Сунгатуллина. В конце апреля того же года он сообщил о своем решении активным участникам группировки – своему брату Марату Гатиятуллину, Веселову, Куликову и Нейдерову. Таким образом, считает следствие, Равиль Гатиятуллин приказал организовать и убить оппонента.

Согласно версии следствия, при этом глава группировки потребовал, чтобы каждый выстрелил в жертву не менее одного раза. По версии следствия, он обосновал это «проверкой преданности лидеру и группировке». Все участники банды согласились.

По плану, Куликов пригласил Дамира Сунгатуллина выпить в кафе. Во время встречи участник «Бригады Джамая» напоил Сунгатуллина алкоголем, после чего вывез на территорию швейной фабрики «Девон». На месте жертву уже ждали Гатиятуллин, Нейдеров и Веселов, которые совместно с Куликовым выстрелили в пьяного Сунгатуллина. Тело мужчины закопали на территории фабрики.

При этом Марат Гатиятуллин, помимо участия в 2001 году в убийстве Сунгатуллина, в 1993 году совершил покушение на убийство участника другой группировки - Хайруллина. В казанском поселке Борисково он подкараулил и выстрелил в жертву. Хайруллин тогда отделался ранением мягких тканей правого бедра.

Эпизоды с вымогательством у банды произошли в 2011 и 2015 годах. По версии обвинения, в 2011 году участники группировки вымогали чуть больше 4 млн рублей у директора одной из коммерческих организаций. Уже в 2015 году «Бригада Джамая», пыталась «отжать» кафе у казанской предпринимательницы.