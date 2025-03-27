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Происшествия 27 марта 2025 09:50

Суд в Казани оставил экс-главу ЗАГСа РТ под домашним арестом

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Суд в Казани оставил экс-главу ЗАГСа РТ под домашним арестом
Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Вахитовский суд Казани продлил домашний арест экс-начальнице Управления ЗАГСА Кабмина РТ Гульшат Нигматуллиной еще на три месяца.

В начале заседания государственный обвинитель заявил ходатайство о продлении меры пресечения двум подсудимым. Вместе с Нигматуллиной под домашний арест отправился и бывший замглавы ЗАГСА РТ Ренат Ахметзянов. Перед этим подсудимые просили суд изменить меру пресечения на более мягкую.

«Моему отцу предстоит операция, прошу изменить меру пресечения на подписку о невыезде», – сообщил суду Ренат Ахметзянов.

Адвокат Гульшат Нигматуллиной обратил внимание суда на ее 27-летнего сына, который является инвалидом второй группы.

«Следствие закончено, свидетели допрошены, проведена большая работа. Я лишена работы. Сотрудники все дали показания. Я никогда не оказывала ни на кого давление — ни на каких свидетелей. Всегда неукоснительно выполняла условия домашнего ареста. Прошу учесть, что на иждивении есть сын-инвалид второй группы. Прошу изменить меру пресечения на запрет определенных действий», – рассказала суду Гульшат Нигматуллина.

По версии следователей, в 2020 году Гульшат Нигматуллина приказала своему заместителю и главбуху собрать премии сотрудников за перевод документов с латинского на русский. Собранные таким образом свыше 16 миллионов рублей она потратила по своему усмотрению.

#суд #Уголовное дело #ЗАГС РТ
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