Экс-сотрудников ЗАГСа в Татарстане обвиняют в присвоении чужих премий на 16 млн

Экс-сотрудники Управления ЗАГС в Татарстане обвиняются в должностных преступлениях. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

В 2020 году начальница Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ, по данным следствия, приказала своему заместителю и главбуху собрать премии сотрудников за перевод документов с латинского на русский. Собранные таким образом свыше 16 миллионов рублей она потратила по своему усмотрению.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.