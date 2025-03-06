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Происшествия 6 марта 2025 14:48

Экс-сотрудников ЗАГСа в Татарстане обвиняют в присвоении чужих премий на 16 млн

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Экс-сотрудники Управления ЗАГС в Татарстане обвиняются в должностных преступлениях. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

В 2020 году начальница Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ, по данным следствия, приказала своему заместителю и главбуху собрать премии сотрудников за перевод документов с латинского на русский. Собранные таким образом свыше 16 миллионов рублей она потратила по своему усмотрению.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

#загс #Уголовное дело
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